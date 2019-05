wired

(Di giovedì 9 maggio 2019) Email di phishing (Getty Images) Il colosso della tecnologiaha annunciato di voler aprire aundi innovazione dedicato allae alla privacy. Il polo verrà aperto nel 2020 e si aggiungerà agli spazi già presenti nel coworking milanese di Talent Garden. Nelsaranno presenti spazi collaborativi per la ricerca. Gli operatori saranno costantemente connessi a una rete di aziende innovative, permettendo così a oltre 500 mila sviluppatori e ingeneri, in tutto il mondo, di acquisire e scambiarsi le competenze necessarie per i loro progetti. “Oggi la digitalizzazione di aziende e paesi accelera, con una trasformazione basata sui dati che cambia il modo di operare e i modelli di business. I dati sono al cuore della digitalizzazione e devono essere protetti”, ha dichiarato Agostino Santoni, amministratore delegato diItalia. E ha aggiunto: “Questo ...

MilanoCitExpo : Cisco apre a Milano un centro per l’innovazione nella cybersecurity #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - CateFerrara : la lecture di @ChuckRobbins di @Cisco si apre parlando di cambiamento, che ha tre fattori chiave: #Skills,… -