ansa

(Di giovedì 9 maggio 2019) BOLOGNA, 9 MAG - "Era meglio non farmi questa domanda, perché ieri sera ho visto la partita e dopo il 3-2 del Tottenham non sono più riuscito a prendere sonno. E' stato terribile, non me l'aspettavo". ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions:Dumoulin, Ajax? Non ho dormito L'olandese: 'ho visto la partita ed e' stato terribile' - bianca_caimi : RT @ansacalciosport: Champions:Dumoulin, Ajax? Non ho dormito. L'olandese: 'ho visto la partita ed e' stato terribile' | #ANSA https://t.co… - ansacalciosport : Champions:Dumoulin, Ajax? Non ho dormito. L'olandese: 'ho visto la partita ed e' stato terribile' | #ANSA -