Scuola | sciopero il 17 maggio contro un accordo inutile Anief in prima fila

Sciopero Scuola del 17 maggio : solo sospeso oppure revocato? : Sul prossimo Sciopero del 17 maggio della scuola si è scritto molto. Su tantissimi portali di informazione dedicati all’argomento istruzione era stata riportata la notizia di una sospensione in attesa dell’esito del tavolo di trattative tra governo e sindacati. Ma stanno davvero così le cose? Veramente la revoca dello Sciopero è legata all’esito dell’incontro suddetto? Ricerca sul sito della Commissione di Garanzia Per ...

Scuola : Cobas confermano sciopero nazionale il 17 maggio : I Cobas confermano e rilanciano lo sciopero generale della Scuola per il 17 maggio e la manifestazione nazionale a Roma. Lo rende noto Piero Bernocchi, portavoce nazionale Cobas che critica Cgil, Cisl,...

Sciopero generale 17 maggio : protesta a Scuola e nel settore dei trasporti : Il mese di maggio sarà interessato da numerosi scioperi. Le prossime settimane vedranno svariate categorie di lavoratori incrociare le braccia. Una delle date più critiche sarà quella di venerdì 17 maggio 2019, quando andrà in scena uno Sciopero generale. Ad esserne coinvolto il comparto scuola, per l’ennesima volta in questi ultimi tempi. Più di una le sigle sindacali coinvolte nella mobilitazione. Da segnalare, però, che oltre a docenti e ...

Scuola - nota Miur 13104 sullo sciopero del 10 maggio : le indicazioni : La nota ministeriale numero 13104 del 30 aprile ha formalmente comunicato lo sciopero indetto da USB per la giornata di venerdì 10 maggio, fornendo le indicazioni da rispettare secondo la normativa vigente. A tale sciopero non parteciperà la regione Sardegna. Qui di seguito il testo della nota ministeriale. nota Miur N. 13104 del 30 aprile sullo sciopero del 10 maggio La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Funzione Pubblica — ...

Scuola - ‘annullate intesa con il Governo - facciamo sciopero il 17 maggio’ : L’intesa tra Governo e sindacati del 24 aprile scorso non è piaciuta alla stragrande maggioranza del personale scolastico: in attesa di saperne di più dal prossimo incontro previsto per lunedì 6 maggio, dove si parlerà soprattutto di stabilizzazione del precariato storico, sui social si condanna duramente l’atteggiamento remissivo dei sindacati che si sarebbero piegati alle condizioni dettate da un Governo, sempre meno del ...

Scuola - sciopero 17 maggio contro regionalizzazione : sottosegretario al Miur - Giuliano ‘Un pericolo’ : Uno degli argomenti più ‘caldi’ in ambito scolastico e per il quale si protesterà durante lo sciopero generale del 17 maggio è quello della regionalizzazione. Emblematico, a questo proposito, il commento del sottosegretario all’Istruzione, Salvatore Giuliano, nel corso di un suo intervento radiofonico a Radio 1. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha espresso tutto il proprio scetticismo nei confronti della proposta della ...

Scuola - Governo disinnesca la bomba sciopero 17 maggio e ci guadagna pure : Il Governo, in seguito all’intesa raggiunta con i sindacati lo scorso 24 aprile, ha disinnescato, almeno per il momento, la bomba dello sciopero del 17 maggio, un pericolo incombente alla vigilia delle elezioni europee. Molto scetticismo, comunque, in merito agli annunciati aumenti stipendiali a ‘tre cifre’ del ministro Marco Bussetti: oramai il mondo della Scuola non crede più a mezza parola di quelle che la politica sforna ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Anief ‘Ecco perché si deve andare avanti con lo sciopero’ : L’intesa Governo-sindacati in merito alle questioni riguardanti lo sciopero generale indetto per il 17 maggio continua a destare perplessità, soprattutto tra il personale docente e ATA. C’è chi punta il dito contro i sindacati, colpevoli, ancora una volta, di aver ‘venduto’ la Scuola per ’30 denari’, con riferimento al periodo pasquale e al tradimento di Giuda Iscariota. Uno dei temi che hanno suscitato ...

Sciopero Scuola 17 maggio : le sigle sindacali che non lo hanno revocato : L’accordo raggiunto tra governo e sindacati confederali ha prodotto la revoca dello stato di agitazione proclamato per il comparto scuola. I termini dell’intesa sono stati siglati in una nota congiunta nella quale compaiono le sigle che hanno aderito. Si tratta di Flc CGIL CISL FSUR UIL scuola RUA SNALS Confsal GILDA Unams. Altri importanti sindacati si sono sfilati da questo accordo, ritenendolo inadatto a risolvere il grave ...

Scuola - sospeso lo sciopero del 17 maggio? Si - ma anche no : La notizia dell’intesa raggiunta da Governo e sindacati in merito alle questioni riguardanti lo sciopero generale programmato per il prossimo 17 maggio ha cambiato i futuri scenari: se fino all’altro ieri, i sindacati avevano confermato, in maniera unitaria, lo stato di agitazione, le cose sono cambiate nelle ultime ore. Sindacati confederali confermano sospensione dello sciopero del 17 maggio Infatti, Flc-Cgil, Cisl Fsur, Uil ...

Scuola - intesa Governo-sindacati e sciopero sospeso : ecco le parole di Matteo Renzi : L’intesa tra Governo e sindacati sui problemi della Scuola e la conseguente revoca dello sciopero del prossimo 17 maggio è stata accolta in maniera ‘tiepida’, per non dire ‘fredda’ dal personale scolastico, ormai abituato ai voltafaccia politici degli ultimi anni. Dopo l’ultimo rinnovo di contratto, con la ‘montagna che ha partorito un topolino, o per meglio dire, un’elemosina’, la maggior ...

Scuola - Anief boccia l'accordo Governo-sindacati e conferma lo sciopero il 17 maggio : Nel documento accordato " non c'è alcun riferimento a rivedere il Documento di economia e finanza , eppure è un passaggio imprescindibile , se davvero si vogliono introdurre finanziamenti importanti ...