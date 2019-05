Padova, schianto in bici mentre va a trovare la fidanzata: Gimmy muore a 41 anni

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La vittima èLionello, 41enne ciclista di Adria, in provincia di Rovigo. L'uomo si è schiantato contro un'auto che lo precedeva a Stanghella, in provincia dimenrre si recava a casa della sua ragazza. Inutile per lui l'intervento del 118 e il trasporto in ospedale con l'elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il 41enne, per motivi ancora tutti da accertare, ha improvvisamente e violentemente impattato contro la parte posteriore di una vettura che lo precedeva nello stesso senso di marcia ed è finito a terra. Un tamponamento violentissimo che non gli ha lasciato scampo.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...