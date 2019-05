Notre-Dame | sei vigili del fuoco eroi accusati di stupro da una ragazza di vent' anni

Sei vigili del fuoco eroi di Notre Dame accusati di aver stuprato una studentessa norvegese : Dall'altare, di Notre Dame, alla polvere: sei vigili del fuoco di Parigi proclamati 'eroi' per aver affrontato l'incendio della cattedrale di Parigi sono finiti sotto inchiesta dopo essere stati ...

Notre-Dame - si studia legge per saltare regole della tutela per accelerare ricostruzione. I professionisti della cultura protestano : Oggi, non si tratta solo di compiere un gesto che riguarda l'architettura, ma si tratta di milioni di gesti, umili ed esperti, governati dalla scienza e dal sapere, nel quadro di una politica ...

Vetro - giardini pensili - giochi di luce : così gli archistar vogliono rifare Notre Dame : La prospettiva della ricostruzione del tetto della cattedrale di Notre Dame continua ad alimentare la creatività degli architetti e artisti di tutto il mondo. Molti di loro hanno pubblicato sui social network i propri schizzi e alcune simulazioni in 3D. Dieci di questi progetti sono stati presentati dal quotidiano francese Le Parisien . Si tratta, ...

Silvia Ronchey : 'Notre-Dame va ricostruita com'era : il passato non si cancella' : Il presidente Macron ha annunciato un'operazione-lampo da 5 anni, ma il mondo culturale francese sta lanciando un appello per non affrettare le cose. E c'è anche polemica su come farlo: Lei ...

Mattarella visita Notre Dame per testimoniare l'amicizia tra Italia e Francia : Nella giornata di ieri, 2 maggio, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha fatto visita a Notre Dame e ha portato un mazzo di fiori sulla tomba di Leonardo Da Vinci. Oggi, infatti, è l'anniversario della morte del famoso pittore e scultore Italiano. Vengono celebrati oggi i 500 anni dalla perdita del genio Italiano. Mattarella si è presentato con la figlia Laura al Castello di Amboise sulla Loira e ha deposto, insieme al ...

Italia-Francia : Macron - nostro legame è indistruttibile. Mattarella visita Notre-Dame : Il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha accolto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, davanti al castello di Amboise dove ha trascorso gli ultimi suoi 3 anni di vita Leonardo da Vinci, morto 500 anni fa. Mattarella e Macron dopo una stretta di mano e i saluti hanno passato in rassegna le truppe, poi il presidente francese ha mostrato al capo dello Stato il panorama che si gode dal castello. Mattarella e' stato ...

Mattarella - visita a Notre-Dame. «Qui per l’amicizia fra Italia e Francia» : Il Capo dello Stato a Parigi in visita ufficiale. Nel discorso al fianco del ministro della cultura francese Riester ha ringraziato i pompieri che hanno «salvato la cattedrale»

MATTARELLA A Notre Dame "ITALIA-FRANCIA AMICI"/ "Nella Cattedrale la storia d'Europa" : Parigi, MATTARELLA a NOTRE DAME dopo l'incendio: 'l'amicizia tra Italia a Francia. La Cattedrale simbolo della storia e civiltà d'Europa'

Parigi - prima visita di Mattarella a Notre Dame dopo l'incendio - Sky TG24 - : Il presidente della Repubblica, in occasione del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, visita la cattedrale devastata dal rogo del 15 aprile: "Ai vigili del fuoco la riconoscenza ...

Notre Dame - Sergio Mattarella a Parigi : “La cattedrale rispecchia la storia dell’Europa” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato oggi in visita alla cattedrale di Notre Dame, a quasi tre settimane dal terribile incendio che l'ha danneggiata. "Questa cattedrale rispecchia tanta parte della storia e della civiltà d'Europa, è un archivio di memoria", ha dichiarato Mattarella.Continua a leggere

Mattarella a Notre Dame : "specchio civiltà Europa"/ "Qui per amicizia Italia-Francia" : Mattarella a Notre Dame di Parigi dopo l'incendio: 'qui per testimoniare l'amicizia tra Italia a Francia. La Cattedrale simbolo della civiltà d'Europa'

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : Mattarella a Notre Dame - 2 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita quest'oggi a Notre Dame, 2 maggio 2019,

Mattarella - visita a Notre-Dame | : Il Capo dello Stato a Parigi in visita ufficiale. Nel discorso al fianco del ministro della cultura francese Riester ha ringraziato i pompieri che hanno «salvato la cattedrale»

Mattarella a Notre-Dame : “Sono qui per testimoniare amicizia fra Italia e Francia” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è a Parigi per visitare la cattedrale di Notre-Dame devastata dall’incendio del 15 aprile scorso....