Lite sulla cannabis | Salvini rompe il tabù | Il governo può cadere

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Chiara Sarra È lasuishop. Il ministro dell'Interno: "Li chiuderemo", Grillo: "Non vendono droga". E ora si revoca la crisi Da una parte "non si esclude la legalizzazione" della, dall'altra si chiede la chiusura dei negozi che la vendono (seppur senza principio attivo). Archiviato - per ora - il caso Siri, nelscoppia una nuova, stavolta sulle droghe leggere. E forse per la prima volta un membro dell'esecutivo evoca la caduta delstesso. "Da domani stesso darò indicazione a tutti i responsabili della pubblica sicurezza delle forze dell'ordine di andare a controllare uno per uno, con l'obiettivo di chiuderli tutti i presunti negozi turistici di, che per quanto mi riguarda vanno sigillati perché sono un incentivo all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti", ha annunciato oggi Matteoche apre un nuovo fronte ...

giornalettismo : Una lite tragicomica è andata in scena a #CasalBruciato tra #fratelliditalia e #CasaPound. Il diverbio si è acceso… - fattoquotidiano : Salario minimo, Di Maio: “Pd apre sulla mia proposta? Fa ridere è come un condominio in lite” - GabriZanirato : @MatteoPedrosi Matteo credo tu abbia visto il video che sta girando sulla lite sirigu - rincon .... se sapessi qual… -