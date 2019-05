Le manager di Pamela Prati “sono la paura” | le dichiarazioni choc dell’ex tronista di

Pamela Prati - nozze cancellate e accuse contro le manager : 'Ti manipolano - è una setta' : C'era grande attesa, oggi 8 maggio, per il fatidico matrimonio di Pamela Prati. La showgirl doveva finalmente coronare il suo sogno d'amore con Mark Caltagirone, dopo che per settimane e settimane era stata addirittura messa in discussione l'esistenza di quest'uomo. Un matrimonio che ha riempito le pagine di tutti i settimanali di gossip e cronaca rosa ma che tuttavia non verrà più celebrato. La manager della Prati, infatti, ha fatto sapere che ...

Pamela Prati : nozze annullate - è ufficiale. La manager : "Pamela sta male" : Il matrimonio della showgirl sarda è stato rimandato: lo rivela la manager Pamela Perricciolo al settimanale 'Oggi'.

Pamela Prati : arriva la conferma dalla manager - niente matrimonio. Pamela sta male…Leggi per saperne di più : Come vi avevo scritto una settimana fa in esclusiva, il matrimonio di Pamela Prati è stato posticipato a data da definire ed oggi la conferma è arrivata direttamente dalla sua manager che, contattata dal... L'articolo Pamela Prati: arriva la conferma dalla manager, niente matrimonio. Pamela sta male…Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Matrimonio Pamela Prati : Alfonso Signorini smaschera la sua manager e fa importanti rivelazioni (VIDEO) : Dopo aver raccontato su Chi la sua esperienza con Pamela Perricciolo, ieri sera al Maurizio Costanzo Show, Alfonso Signorini ha smascherato la manager di Pamela Prati. Il direttore ha confessato di essersi invaghito di un certo... L'articolo Matrimonio Pamela Prati: Alfonso Signorini smaschera la sua manager e fa importanti rivelazioni (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chi è Pamela Perricciolo - la manager di Pamela Prati : Capelli corti e carattere deciso, Pamela Perricciolo è la manager di Pamela Prati, apparsa in diverse trasmissioni televisive e sui social accanto alla showgirl. Il suo nome – già noto agli addetti ai lavori nel mondo dello spettacolo – è diventato famoso dopo l’annuncio delle nozze della Prati con Mark Caltagirone. Pamela infatti non è solo la manager, ma anche una delle migliori amiche dell’ex star del Bagaglino e la ...

Alfonso Signorini truffato dalle manager di Pamela Prati : "Ci sono cascato anche io" : Alfonso Signorini, ospite della nuova puntata del 'Maurizio Costanzo Show', in onda, giovedì 2 maggio, in seconda serata, su Canale 5, si è lasciato andare ad una rivelazione shock che riguarda il proprio passato. Il direttore di 'Chi' ha rivelato, per la prima volta, di essere stato vittima, nel 2009, di una truffa sentimentale da parte delle manager di Pamela Prati: Mara Venier su Pamela ...

SARA VARONE/ "Anch'io sono una Pamela Prati!" : le manager e la somma di denaro per... : Anche SARA VARONE 'vittima' delle due manager di Pamela Prati? Ecco il racconto choc della showgirl che sembra una storia assolutamente già vista e vissuta.

Sara Varone rivela : “Anch’io ho avuto un fidanzato fantasma - le due manager di Pamela Prati mi impedivano di vederlo” : È un copione già visto quello che emerge dal racconto che Sara Varone, ex soubrette di “Buona Domenica“, fa al settimanale Oggi. In un’intervista esclusiva ha raccontato infatti di aver vissuto una vicenda molto simile a quella di Pamela Prati, il cui fidanzamento con l’imprenditore Mark Caltagirone si è trasformato in un giallo. Non solo. A unire le due vicende ci sono le figure chiave di Pamela Perricciolo e Eliana ...