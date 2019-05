La nostra vita con i lupi | l' avventura sulla Laga di uomini e predatori

Eraldo Affinati : "Andrò al Salone. Il fascismo si combatte con le idee e con la nostra vita" : Eraldo Affinati è tra gli scrittori che non hanno ritirato la loro partecipazione al Salone del Libro dopo le polemiche sulla casa editrice vicina a CasaPound. Autore già finalista allo Strega, insegnante e fondatore, con sua moglie, della Penny Wirton, una scuola gratuita di italiano per immigrati. alla kermesse culturale torinese presenterà il suo nuovo libro, “Via dalla pazza classe. Educare per vivere” ...

1 maggio Taranto - l’operaio Ilva : “Accordo di settembre è stata una violenza - nostra vita vale più dio 70mila euro” : “L’accordo del 6 settembre sull’Ilva è stata una violenza, ha portato alla morte della classe operaia. Si è raggiunto senza un’ora di sciopero e si sono mandate a casa 1600 persone. E non è stato risolto il problema dell’occupazione”. È il messaggio che un operaio Ilva, Raffaele Cataldi, ha voluto mandare dal concerto del 1 maggio di Taranto. Il lavoratore da ottobre, dopo l’accordo siglato al Mise, si ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “La nostra competitività è cresciuta. A Jerez possiamo fare meglio che in passato” : Dopo una pausa, il Motomondiale torna protagonista e il palcoscenico sarà quello di Jerez de la Frontera (Spagna), primo appuntamento nel Vecchio Continente. Sul tracciato iberico potrebbe iniziare un altro campionato, visto il filotto di weekend che attende i team. La situazione nella classe regina è la seguente: Andrea Dovizioso 54 punti, Valentino Rossi 51 punti, Alex Rins 49 punti e Marc Marquez 45 punti. Ben pochi avrebbero potuto prevedere ...

Festival delle religioni : Karekin II - patriarca armeni - - "far rivivere la vita dei santi nella nostra società" : "Nonostante il crescente sviluppo della scienza, della tecnologia e dell'ideologia, la nostra società ha bisogno della fede. Il profeta Isaia rivolse il suo messaggio alla società del suo tempo con queste parole: 'Se non credete, non ...

Elezioni europee - Nicola Zingaretti presenta i candidati del Pd : La nostra lista è l’unica novità : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha presentato la lista unitaria dei candidati alle Elezioni dell'Europarlamento, in cui il suo partito si presenta con Siamo Europei di Carlo Calenda. Vari i temi trattati durante la conferenza stampa, che si è aperta con un attacco al governo gialloverde, responsabile per Zingaretti di aver paralizzato il Paese. "Se è vero come è vero che la democrazia in Italia e in Ue è in pericolo, la ...

«Uccidevo sconosciuti» : l’altra vita in Riviera di Orazio Pino - sicario di Cosa nostra : Orazio Pino, freddato martedì a Chiavari, negli Anni 90 era ufficialmente un produttore di musicassette. In realtà lavorava per i clan Pulvirenti e Santapaola a Catania

Flat tax. Il confronto con l'Est Europa premia la nostra progressività : Prima di calcolare i possibili benefici o le ricadute negative della Flat tax in Italia, converrebbe dare un'occhiata a cosa succede ai Paesi in cui la tassa piatta esiste già. Lo ha fatto Andrea ...

Vasto - la rabbia non si placa : 'La nostra vita tra mercati abusivi e risse tra extracomunitari' : L'apertura del maxi parcheggio di via Bologna doveva rappresentare uno 'spartiacque' tra le precedenti condizioni della strada e il futuro. Invece, come hanno denunciato residenti e operatori ...

Europee - Zingaretti : "Se vincono le destre la nostra vita peggiorerà" : Contro il fronte sovranista, ma a favore della presidente dell'Umbria indagata per avere fatto una raccomandazione per un concorso regionale. Nel suo incontro con la stampa estera, il segretario Pd Nicola Zingaretti ha usato due pesi e due misure, attaccando le destre in caso di vittoria delle quali "le condizioni di vita dei cittadini europei peggiorerebbero moltissimo" e difendendo a spada tratta la dem Catiuscia Marini, nei confronti della ...

Seychelles - il presidente parla da un sottomarino : difendiamo l'Oceano - è la nostra vita : I dati saranno utilizzati per aiutare le Seychelles a espandere la propria politica di protezione di quasi un terzo delle proprie acque nazionali entro il 2020. L'iniziativa è importante per la blue ...

Moby Prince - il 10 aprile dei familiari tra dolore e speranza. “La nostra vita distrutta - ma oggi anniversario diverso” : Il 10 aprile è il più crudele dei giorni per i familiari delle 140 vittime del Moby Prince che da tutta Italia arrivano arrivano a Livorno per ricordare mogli, mariti, padri, madri, fratelli, sorelle, figli morti a bordo del traghetto diretto ad Olbia ed entrato in rotta collisione con la petroliera Agip Abruzzo. Era il 1991, il 10 aprile appunto. Sono passati 28 anni ma il dolore è sempre vivo, come racconta Patrizia Campus. A bordo del ...

Coppie gay - la rabbia dopo il decreto : "Salvini non può giocare con la vita di nostra figlia" : Con il ritorno della dicitura padre madre sulla carta d'identità il rischio è che i figli di Coppie gay si vedano negata la...

Daniela e Celeste : "Salvini non giochi con la vita di nostra figlia" : di Elvira Terranova, -"Fare il ministro è una cosa seria e non si può giocare con la vita delle persone. Perché con questo decreto ministeriale si va a intaccare l'identità del minore e il diritto all'...