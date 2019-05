Gasperini ed il futuro in una big | “non all’estero per una scelta di vita”

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Gian Pieroè legatissimo alla sua Atalanta e portarlo via da Bergamo non sarà certo semplice per le big italiane e non Gian Pieroè uno dei tecnici più ricercati in Italia ed all’estero in vista della prossima estate. Con la sua Atalanta sta divertendo e portando a casa anche risultati di livello, ma il tecnico non sembra essere allettato da un’esperienza lontano da Bergamo: “Io all’estero? Ho avuto delle opportunità, ma ho sempre rifiutato per unadi vita più che di calcio. Qui in Italia sto benissimo. Ilnon mi riguarda in questo momento, parla di programmi chi non ha più obiettivi. Noi, invece, di obiettivi ne abbiamo tanti e siamo costretti a restare concentrati sul presente“, ha detto a Sky il tecnico. Dunque niente esperienza all’estero, ma qualche big italiana potrebbe tentare l’assalto estivo al ...

