Con memorie UFS 3 0 il Samsung Galaxy Note 10 | salto ragguardevole

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il produttore sudcoreano non ha intenzione di limitarsi nella realizzazione del prossimo10, un dispositivo che sta cercando di perfezionare oltre ogni misura, dapprima sotto il profilo energetico, dotandolo di una batteria da 4500mAh (almeno sul modello Pro) e di un sistema di ricarica da 25W, come vi abbiamo dettagliato in questo articolo. Il discorso non differirà troppo per quanto riguarda le, visto ilgenerazionale che aspetta il10 anche sotto questo punto di vista. Il phablet di prossima generazione dovrebbe contare suUFS 3.0, proprio come accadrà per i OnePlus 7 e 7 Pro, oltre che sulla RAM LPDDR4X.Lo standard UFS 3.0, come ormai risaputo, garantirà prestazioni di due volte superiori a quelle raggiunte con il precedente ed ancora attuale UFS 2.1. Stando alle prime indiscrezioni, la velocità di scrittura e lettura ...

