Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 15 | 10

Come sta Noemi - Ultime Notizie : bollettino medico del 7 maggio 2019 : Come sta Noemi, ultime notizie: bollettino medico del 7 maggio 2019 Come sta Noemi? Quali sono le ultime notizie a riguardo e cosa dice l’ultimo bollettino medico quando siamo a martedì 7 maggio? La bambina di 4 anni gravemente ferita da un proiettile calibro 9 nel corso della sparatoria avvenuta a Napoli, in piazza Nazionale, lo scorso 3 maggio, è attualmente ricoverata all’ospedale Santobono. È ancora in condizione grave, ma stabile. ...

Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli sono iniziate le operazioni di rientro per 25 famiglie che vivevano sotto il ponte Morandi è che oggi è per l’ultima volta avranno accesso alle proprie chiave che verranno abbattute le operazioni sono iniziate poco dopo le 8:00 del mattino dopo che la protezione civile ha attivato tutta una serie di procedure di sicurezza altre famiglie nel pomeriggio ...

Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale vedovatti dalla redazione in studio Roberta fra l’esercito israeliano ha annunciato il ritorno alla normalità nel retro via israeliana e partire da oggi alle 6:00 in Italia la mossa dell’esercito rappresenta un infelicità conferma del rendimento di un’intesa per il cessate il fuoco a casa in precedenza anche la televisione di Amazon aveva annunciato un cessate il fuoco a partire dalle 4:30 locali ...

Incontro Agnelli-Allegri - Ultime Notizie : PSG e Conte alla finestra : Incontro Agnelli-Allegri, ultime notizie: PSG e Conte alla finestra La stagione della Juventus è terminata poco dopo il ritorno dei quarti di Champions contro l’Ajax; messo in cassaforte il campionato, la dirigenza bianconera si è potuta concentrare sulla preparazione della prossima annata. Allegri sarà in panchina? Il contratto del tecnico livornese scade nel 2020, i contatti col presidente Agnelli per parlare di rinnovo sono già ...

Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale vedovati dalla redazione in studio Roberta Frasca fino a riaccendersi della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti dopo l’ultima minaccia di Donald Trump su rialzo da venerdì delle tariffe colpisce il prezzo del petrolio perde il 2,3% Syria 60 dollari al barile mentre il Brent e perde il 2,29 a 69,2 dollari l’esercito israeliano ha annunciato il ritorno alla normalità nel retro via israeliane a partire ...

Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 11 : 10 : Roma Daily News radiogiornale dalla redazione in studio Roberta fra il riaccendersi della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti dopo l’ultima minaccia di Donald Trump su rialzo da venerdì delle tariffe colpisce il prezzo del petrolio perde il 2,3% Syria 60 dollari al barile mentre il Brent e perde i 2,29 a 69,2 dollari l’esercito israeliano ha annunciato il ritorno alla normalità nel retro via israeliana e partire da oggi alle ...

Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione e Luigi in studio aperto un’inchiesta della procura di Milano senza ipotesi di reato né indagati sull’acquisto da parte del sottosegretario Armando Siri di una palazzina a Bresso nel Milanese attraverso di mezzo milione di euro con una Banca di San Marino Io sono tranquillo Se o si viene contestato di avere un mutuo è un reato che compiono ...

Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio aperto un’inchiesta dalla Procura di Milano senza ipotesi di reato né indagati sull’acquisto da parte del sottosegretario Armando Siri di una palazzina a Bresso nel Milanese muto di mezzo milione di euro con una Banca di San Marino Io sono tranquillo sia si viene contestato di avere un mutuo è un reato che compiono ...

Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con formazione Gabriella Luigi in studio la procura di Milano ha aperto un’inchiesta senza ipotesi di reato né indagati sull’acquisto da parte del sottosegretario Armando Siri di una palazzina a nel Milanese attraverso un mutuo di poco più di mezzo milione di euro con una Banca di San Marino che sono tranquillo se ha Siri viene contestato di avere un mutuo è un ...

Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con formazione Gabriella Luigi in studio la procura di Milano ha aperto un’inchiesta senza ipotesi di reato né indagati sull’acquisto da parte del sottosegretario Armando Siri di una palazzina a nel Milanese attraverso un mutuo di poco più di mezzo milione di euro con una Banca di San Marino che sono tranquillo se ha Siri viene contestato di avere un mutuo è un ...

Pensioni Ultime Notizie : manifestazione 1 giugno Roma - punti della protesta : Pensioni ultime notizie: manifestazione 1 giugno Roma, punti della protesta Dal 9 maggio al 1° giugno ci passano poco più di 20 giorni e saranno 3 settimane di protesta indetta dai sindacati che tutelano i pensionati. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano infatti la mobilitazione prevista per il 1° giugno a Roma, che si sposterà da piazza del Popolo a piazza San Giovanni per via del grande numero di adesioni. Le giornate di protesta ...

Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con formazione Gabriella Luigi in studio la procura di Milano ha aperto un’inchiesta senza ipotesi di reato né indagati sull’acquisto da parte del sottosegretario Armando Siri di una palazzina a nel Milanese attraverso un mutuo di poco più di mezzo milione di euro con una Banca di San Marino che sono tranquillo se ha Siri viene contestato di avere un mutuo è un ...

Scuola - precariato Ultime Notizie : ecco il riassunto del tavolo tecnico Governo-sindacati : Il segretario generale dello Snals, Elvira Serafini, ha sintetizzato in un video gli argomenti relativi al primo tavolo tecnico che si è svolto ieri tra il Governo e i sindacati. ecco le dichiarazioni rilasciate dall’esponente sindacale. Docenti con 36 mesi di servizio e graduatorie concorsuali ‘Si è parlato del precariato, sicuramente l’attenzione è stata posta a coloro i quali hanno 36 mesi di servizio. Il Ministero propone ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale con informazione Buonasera dalla redazione in studio al piano terreno apertura Donald Trump torno a mettere in dubbio negoziati commerciali con la Cina prima dell’apertura di wall street e con le borse mondiali in calo dopo le sue esternazioni di ieri gli Stati Uniti sempre americano hanno perso per molti anni i dati 100 a 800 miliardi di dollari all’anno per il commercio con la Cina abbiamo perso 500 ...