Riforma calcio europeo e Champions League | Tebas contro i progetti di Uefa ed Eca

(Di martedì 7 maggio 2019) Si pensa alladeled anche dellache però passano inevitabilmente per l’accordo tra le leghe nazionali. Il presidente dell’European, Lars Christer Olson e il n.1 della Liga spagnola, Javierhanno deciso di schierarsidell’e dell’Eca sulla, le dichiarazioni in conferenza stampa: “ile’ cambiato rispetto ad anni fa – ha spiegato– Bisogna tenere conto della situazione economica di ciascun Paese e il peso delle leghe nazionali deve essere piu’ forte. Dal nostro punto di vista non puo’ essere presa una decisione senza accordo con i presidenti delle varie leghe, non si puo’re se non c’e’ accordo tra tutti”.Web, le ultime notizie e gli aggiornamenti sulitaliano ed ...

