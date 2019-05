huffingtonpost

(Di martedì 7 maggio 2019) L’effetto è rivitalizzante. È un giorno perfetto per loro. Gli altri – tutti – toccati, travolti, spaventati dalle inchieste, dalla Lombardia alla Calabria. Per questo, loro, Luigi Di Maio, il vicepremier, e Alfonso Bonafede, il guardasigilli improvvisano alla Camera una conferenza stampa nel pomeriggio: “È un’emergenza – dice Di Maio - questa Tangentopoli che non è mai finita, che dobbiamo combattere con la stessa determinazione con cui si combatte mafia e terrorismo”.È un’altra persona, Luigi. La parola “” la ripete almeno una decina di volte, scandita, con la “e” un po’ aperta, alla napoletana. E ogni volta sembra avere l’effetto di un elisir. Te ne accorgi subito, appena si siede, dal linguaggio del corpo, meno ingessato. Ha ricominciato a muovere di ...

DogeMocenigo : RT @HuffPostItalia: Le mazzette altrui rilanciano i 5 stelle - HuffPostItalia : Le mazzette altrui rilanciano i 5 stelle -