Il gossip piace a uomini e donne e occupa in media un' ora al giorno

(Di martedì 7 maggio 2019) Il pettegolezzo non è solo un “vizio” tipicamente femminile, maa tutti, indipendentemente dal sesso e dall’età. Inilci impegna 52 minuti al. Lo mostra il primo studio del genere, condotto dall’università della California di Riverside e pubblicato sulla rivista Social Psychological and Personality Science.In particolare si è visto che lenon ‘sparlano’ per demolire qualcuno più degli, che le persone meno ricche non lo fanno più di chi è abbiente, e che i giovani invece lo fanno più dei vecchi. Nella ricerca è stato classificato comeil parlare di qualcuno che non è presente, il che può essere fatto in modo positivo, negativo o neutro. Allo studio hanno partecipato 467 volontari, di cui 269e 198, tra i 18 e 58 ...

