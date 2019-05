romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2019) Roma – “Nel corso della commissione Ambiente ho letto oggi alcuni passaggi del parere pro veritate espresso da Ferdinandoe consegnato dal Presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione il 23 gennaio 2017. Un parere chetutte le criticita’ sulle procedure seguite, anche sul, parere ben noto a tutti i consiglieri capitolini di maggioranza. Il successivo 15 febbraio 2017, e’ stato l’ex Presidente della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, ad affermare, in una email anch’essa nota a tutti i consiglierei M5S, che ‘il parere disembra scritto da me e comunque lo confermo in ogni dettaglio’.“Nella stessa mail Maddalena dichiara, fra l’altro, che ‘i singoli componenti del Consiglio sono individualmente responsabili per danno ambientale’ e che ‘non sono ...

romadailynews : Grancio: Imposimato conferma rischio idrogeologico a Tor di Valle: Roma – “Nel corso della… -