Google parte subito forte | Home Mini in regalo a chi compra un Pixel 3a

Scattano i preordini per le cover dei Google Pixel 3a e vien fuori buona parte del design : Come accade quasi sempre quando è nell'aria la presentazione di uno smartphone ritenuto importante, i produttori di accessori si attrezzano per tempo L'articolo Scattano i preordini per le cover dei Google Pixel 3a e vien fuori buona parte del design proviene da TuttoAndroid.