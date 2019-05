Detenuto ucciso in carcere | tre condanne all’ergastolo

ilfogliettone

(Di martedì 7 maggio 2019) La Corte d'appello di Sassari, accogliendo le richieste del procuratore generale Gian Carlo Moi, ha condannato all'ergastolo Pino Vandi, Nicolino Pinna e l'agente penitenziario Mario Sanna, ritenendoli responsabili dell'omicidio di Marco Erittu, iltrovato senza vita nel 2007 in una cella deldi San Sebastiano a Sassari, morte archiviata inizialmente come suicidio. Tutti gli imputati erano stati assolti in primo grado.

