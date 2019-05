Supercoppa Serie C | l’esito del sorteggio DETTAGLI

La Liga ‘segue’ la Serie A - Supercoppa in Arabia Saudita? : Novità importanti per la prossima stagione, dopo l’Italia anche la Spagna pensa all’ Arabia Saudita per disputare la Supercoppa . La notizia viene lanciata direttamente da Marca, la federcalcio spagnola sembra intenzionata a seguire il modello dell’Italia. Lo scorso gennaio l’ Arabia ha ospitato la partita tra Juventus e Milan, adesso ci sta lavorando anche la Spagna e l’accordo potrebbe arrivare attorno un ...

Micciché : “Difficile la Serie A in Cina : meglio Supercoppa e Coppa Italia” : Sulla possibilità di esportare alcune partite della Serie A in Cina “credo che non sia una strada percorribile per i prossimi anni”, tuttavia “si può ragionare sulla SuperCoppa, su alcune partite di Coppa Italia. Per il campionato obiettivamente siamo ancora lontani dal fare ragionamenti seri”. A dirlo è il presidente della Lega di A, Gaetano […] L'articolo Micciché: “Difficile la Serie A in Cina: meglio ...