Permessi di soggiorno irregolari | arresti a Cagliari | coinvolti anche due componenti

Hanno salvato due suicidi - Permessi di soggiorno premio a due clandestini africani : Consegnati oggi, a sorpresa, dal questore di Padova. Dopo l'approvazione del ministero dell'Interno. E' la prima volta in Italia

Falsi attestati a 6mila immigrati : Permessi di soggiorno in regalo : Falsificavano gli esami per concedere agli immigrati Falsi attestati di conoscenza della lingua italiana, così da ottenere i permessi di soggiorno. Una maxi truffa che ha coinvolto più di 6mila stranieri e che ha fatto scattare cinque arresti per "corruzione, Falsità ideologica, truffa, contraffazione di documenti e indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato". Il tutto mentre la sinistra vorrebbe addirittura allargare le maglie della ...