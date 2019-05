False colf e badanti per avere permesso di asilo | in Sardegna cinque arresti

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Falsi contratti di lavoro e falsi contratti di alloggio per far ottenere il diritto dia ragazze e convincere le commissioni territoriali a concedere la protezione internazionale. A Cagliari sgominata una rete dedita a pratiche illecite che si arricchiva sulla povera gente. La squadra mobile di Cagliari coadiuvata dalla Digos ha arrestato 5 individui e ne cerca ancora 3 che sembrano irreperibili. Lae Cagliari nello specifico rischiava di diventare il centro di arrivo di cittadini bengalesi da tutte le parti di Italia proprio perché la struttura criminale che faceva capo ad un certo Abu Salam, bengalese da anni residente in, aveva creato i presupposti per aggirare le problematiche per ottenere l'Tutto organizzato alla perfezione Marco Basile, capo della squadra mobile del capoluogo sardo, commentando glie la sua operazione di polizia ha parlato ...

poliziadistato : False attestazioni di ospitalità per offrire un domicilio nella provincia di Cagliari e un impiego come badante o c… - MariaAversano1 : RT @poliziadistato: False attestazioni di ospitalità per offrire un domicilio nella provincia di Cagliari e un impiego come badante o colf… - ecortuso : RT @poliziadistato: False attestazioni di ospitalità per offrire un domicilio nella provincia di Cagliari e un impiego come badante o colf… -