Eraldo Affinati | Andrò al Salone Il fascismo si combatte con le idee e con la

(Di lunedì 6 maggio 2019)è tra gli scrittori che non hanno ritirato la loro partecipazione aldel Libro dopo le polemiche sulla casa editrice vicina a CasaPound. Autore già finalista allo Strega, insegnante e fondatore, con sua moglie, della Penny Wirton, una scuola gratuita di italiano per immigrati. alla kermesse culturale torinese presenterà il suo nuovo libro, “Via dalla pazza classe. Educare per vivere” (Mondadori). Ad HuffPost spiega il perché della sua decisione., lei andrà al: perché? Presenterò un nuovo progetto del Cepell (Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni Culturali) intitolato ‘Quando i ragazzi ci insegnano’. Si tratta di un concorso nazionale, in collaborazione con il Miur e il Ministero degli Affari Esteri, rivolto agli istituti medi superiori ...

