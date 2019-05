Chelsea | Cahill attacca Sarri e Morata fa una clamorosa gaffe

Cahill saluta il Chelsea - gaffe social di Morata : Dalla Spagna Alvaro Morata forse non ha seguito molto la stagione del Chelsea . Soprattutto quella di Gary Cahill , utilizzato col contagocce da Maurizio Sarri e ormai alla fine della sua avventura ...

Chelsea - Cahill attacca Sarri “Non posso rispettarlo” : Gary Cahill non usa parole dolci nei confronti dell’allenatore del Chelsea Maurizio Sarri. In un’intervista al Sunday Telegraph il difensore spara a zero contro il tecnico: “E’ molto difficile per me avere rispetto nei confronti di un uomo che non ha rispettato alcuni di noi“, dice Cahill, che oggi ha salutato Stamford Bridge. “Dopo aver giocato da titolare le scorse stagioni ed aver vinto tutto con il ...

Chelsea - l'addio al veleno di Cahill : 'Non posso avere rispetto per uno come Sarri' : Il suo Chelsea ha battuto 3-0 il Watford guadagnando il terzo posto che vale la Champions a una giornata dal termine del campionato. Ma nemmeno questo per Sarri è stato un pomeriggio tranquillo. I gol ...