Cagliari | il ds Carli attacca | ' Così la Var è una barzelletta'

Cagliari - il ds Carli : “Rigore assurdo - così il VAR è una barzelletta” : Le durissime parole del direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, al termine della partita persa contro il Napoli per un rigore dubbio concesso con il VAR: “E’ un rigore assurdo, come si fa a capire che il braccio sia dentro o fuori l’area di rigore. Il Var sta diventando una barzelletta“. A proposito della tecnologia, Carli ai microfoni di Sky dice che “è uno strumento straordinario, ma per il Cagliari ...

Cagliari - Carli : 'Stadio punto straordinario. Il presidente ci tiene e ha in mente qualcosa di importante' : Il ds del Cagliari Marcello Carli è intervenuto a Sky Sport prima della gara con il Chievo: 'Poteva esserci un problema per lo stadio, il presidente ci tiene. E' un punto straordinario, Giulini ha in testa qualcosa di importante. Il vero nostro sogno è ...

Cagliari - ds Carli rinnova fino al 2021 : ANSA, - Cagliari, 27 MAR - Il Cagliari va avanti con il suo direttore sportivo. Marcello Carli ha firmato il rinnovo con il club rossoblù sino al 30 giugno 2021. Arrivato in Sardegna lo scorso aprile ...

