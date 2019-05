VIDEO Moto3 | Highlights GP Spagna 2019 | Niccolò Antonelli manda in estasi il team di

VIDEO Moto3 - GP Spagna 2019 : gli highlights delle prove libere del venerdì : Giornata di prove libere per quanto riguarda la Moto3 per il GP di Spagna in quel di Jerez: dominio assoluto da parte del Team SIC58 Squadra Corse nella seconda sessione, in testa una buonissima per l’Italia, c’è Niccolò Antonelli. Andiamo a rivivere la giornata odierna con gli highlights di tutte le prove libere del venerdì. VIDEO highlights prove libere MOTO 3 JEREZ Foto: Valerio Origo

VIDEO Moto3 - gli highlights delle qualifiche GP Qatar 2019 : riviviamo le immagini del time-attack a Losail : Romano Fenati era il grande favorito per la conquista della pole position del GP del Qatar 2019 ma l’ascolano non scatterà davanti a tutti in occasione della gara d’apertura del Mondiale Moto3. Il centauro dello Snipers Team, al grande rientro dopo la squalifica dell’anno scorso, partirà soltanto in undicesima posizione: la sua scuderia ha sbagliato totalmente i tempi e lo ha mandato in pista troppo tardi, il pilota in sella ...