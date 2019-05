Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER TUTTO IL GIORNO PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio IN PROVINCIA DI RIETI CHIUSO IL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTE 2 VETTURE. CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A Roma, PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA DA STAMATTINA PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio IN PROVINCIA DI RIETI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A Roma, PER LAVORI ALLA CONDOTTA IDRAICA CHIUSA VIA CASTEL DI LEVA DA VIA DELLA CECCHIGNOLA A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 9.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA Regione, ATTENZIONE PERò PER L’ALLERTA METEO VALIDA DA STAMATTINA PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio IN PROVINCIA DI RIETI CODE SUL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA NEL FRUSINATE SI STA TENENDO LA 7IMA EDIZIONE DEL RALLY ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 8.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA Regione, ATTENZIONE PERò PER L’ALLERTA METEO VALIDA DA STAMATTINA PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio NEL FRUSINATE SI STA TENENDO LA 7IMA EDIZIONE DEL RALLY AUTOMOBILISTICO TERRA DI ARGIL LE PROVE SPECIALI DI OGGI SI ALTERNERANNO SU DUE TRACCIATI DI GARA. IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 7.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; OGGI A Roma PEDONALIZZATA VIA DEI FORI IMPERIALI. DEVIAZIONE PER LE LINEE DI BUS 51, 75, 85, 87 E 118. SEMPRE A Roma , TRA LE 7 E LE 13, LA NONA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA CORRI BRAVETTA. CON PARTENZA E ARRIVO IN VIA DEI CAPASSO. MODIFICHE PER I BUS DELLA ZONA. ALLE 15, ALLO STADIO OLIMPICO, È IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. ANCORA TRAFFICO INTENSO INVECE IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ALBANO E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA; PER CHI VIAGGIA SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; TRAFFICO IN FORMAZIONE SULLA CASSA BIS ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER CESANO IN DIREZIONE VITERBO; ANCORA TRAFFICO INTENSO INVECE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E FRATTOCCHIE E SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA PRATONI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma; TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E FRATTOCCHIE E SULLA VIA DEI LAGHI A SEGUITO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CONCLUDIAMO CON IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 13:20 STEFANO ALONZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE IN ESTERNA PROVOCA CODE TRA APPIA E TUSCOLANA SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA SU VIA CASILINA CODE A TRATTI NEI CENTRI DI BORGHESIANA TORRE NOVA E SAN CESAREO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI E CODE NEI PRESSI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 12:20 STEFANO ALONZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA SU VIA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA SU VIA CASILINA CODE A TRATTI NEI CENTRI DI BORGHESIANA TORRE NOVA E SAN CESAREO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI E CODE NEI PRESSI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 11:20 STEFANO ALONZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PERINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SU L A1 Roma FIRENZE UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA FABRO ED ORVIETO IN DIREZIONE Roma SU VIA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI ...