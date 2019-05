I candidati navigator sono tutti nel Sud Como | 65 per 18 posti

Concorso Navigator Anpal : 38mila candidati - 67% donne - : A livello territoriale il maggior numero di domande, per la selezione di coloro che guideranno e assisteranno chi percepisce il reddito di cittadinanza nella ricerca di un'occupazione, è arrivato ...

Reddito di cittadinanza - 38.000 candidati per navigator : vengono dal Sud e hanno studiato legge : Dal 18 aprile a oggi sono arrivate 38.000 candidature a navigator, la nuova figura professionale che seguirà i beneficiari del Reddito di cittadinanza nell'orientamento al lavoro. La maggior parte delle domande viene dalle regioni del Sud, con la Campania prima, mentre un terzo degli aspiranti navigator è laureato in Giurisprudenza.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - in Liguria. Pochi candidati per i posti da navigator : Ai 66 vincitori uno spipendio da 30mila euro all’ann fino al 2021. Dovranno trovare lavoro a chi beneficia del nuovo sussidio

Oltre 16.000 i candidati a navigator : Roma, 23 apr. (Labitalia) - Sono 16.773 i candidati per i 3 mila posti da navigator alle 2 di ques[...]

RdC - Navigator : oltre 16mila candidati per 3 mila posti - boom al Sud : ... sono infatti 5781 i laureati in questa disciplina; seguono Scienze economico- aziendali con 2521, Scienze della politica con 1503, Scienze dell'economia con 1441 candidati. COSA FA IL Navigator - Il ...

RdC - Navigator : oltre 16mila candidati per 3 mila posti - boom al Sud : ... sono infatti 5781 i laureati in questa disciplina; seguono Scienze economico- aziendali con 2521, Scienze della politica con 1503, Scienze dell'economia con 1441 candidati. COSA FA IL Navigator - Il ...

Reddito di cittadinanza - 16mila candidati a navigator : le richieste soprattutto dal Sud : Dal 18 aprile all'8 maggio si possono inviare le candidature per diventare navigator, il nuovo profilo professionale che guiderà i beneficiari del Reddito di cittadinanza nell'orientamento al lavoro. A oggi, secondo un comunicato dell'Anpal, sono arrivate 16.773 domande per partecipare alle selezioni, prevalentemente dalle regioni del Centro e, ancor di più, del Sud. Sarà possibile continuare ad inviare le domande per partecipare alle ...

Reddito di cittadinanza - i dati sui candidati al concorso per la selezione dei Navigator - Sky TG24 - : In testa c'è la Sicilia con 2.477 richieste, poi Campania, 2.475,, Lazio, 2.236, e Puglia, 2.004,. Tra gli aspiranti 5.781 laureati in Giurisprudenza. In 3mila saranno selezionati per assistere i ...

Reddito di cittadinanza - i dati sui candidati al concorso per la selezione dei Navigator - Sky TG24 - : In testa c'è la Sicilia con 2.477 richieste, poi Campania, 2.475,, Lazio, 2.236, e Puglia, 2.004,. Tra gli aspiranti 5.781 laureati in Giurisprudenza. In 3mila saranno selezionati per assistere i ...

RdC - Anpal : oltre 16mila candidati navigator - boom al Sud : Roma, 23 apr., askanews, - Sono 16.773 i candidati per i 3 mila posti da Navigator alle 2 di questa notte, 23 aprile 2019. È questo infatti il numero di coloro che hanno inoltrato la domanda per la ...

Reddito di cittadinanza. Oltre 16 mila candidati a 'Navigator' - boom dal sud : ... sono infatti 5781 i laureati in questa disciplina; seguono Scienze economico- aziendali con 2521, Scienze della politica con 1503, Scienze dell'economia con 1441 candidati. Il Navigator sarà la ...

Bando per 3000 Navigator del Reddito di Cittadinanza - in Sicilia oltre 2470 candidati : Sono oltre 16 mila gli aspiranti Navigator che si presenteranno al concorso per soli 3 mila posti. A guidare la classifica regionale delle candidature la Sicilia con 2477 candidati. C’è poi Campania con 2475 candidature, seguite poi dal Lazio con 2236, la Puglia con 2004 e la Calabria, dove i candidati a oggi sono 1497. […] L'articolo Bando per 3000 Navigator del Reddito di Cittadinanza, in Sicilia oltre 2470 candidati ...

Rdc : Assosomm - 100mila candidati per navigator criticità meccanismo : Roma, 9 apr. (Labitalia) - "La stima di 100.000 candidature per i 3.000 posti di navigator non fa c[...]

Reddito di cittadinanza : attesi 100.000 candidati per il concorso di navigator dell'Anpal - : La selezione delle 3mila persone che aiuteranno i beneficiari del Reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro si terranno da aprile a luglio, riferisce l'Anpal. Ancora da stabilire il luogo dei ...