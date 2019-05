Getafe-Girona 2-0

Pronostico Getafe vs Girona - La Liga 05-05-2019 e Formazioni : La Liga, 36^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Getafe-Girona, domenica 5 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Getafe-Girona, in programma domenica 5 maggio 2019. Il Getafe lotta per la Champions League, il Girona per la salvezza. I padroni di casa vogliono mantenere il vantaggio in classifica nei confronti di Siviglia e Valencia dopo la sconfitta subita con la Real ...