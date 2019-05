Genoa | Radu non ha dubbi | ' Voglio restare qui un altro anno'

Inter - decisione presa per il riscatto di Radu dal Genoa : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l' Inter avrebbe deciso di riscattare Andrei Radu dal Genoa nella prossima sessione di mercato. Qualora, come sembra, i nerazzurri riprendessero il classe '97 quest'estate, verseranno 15 milioni ...

Genoa - Radu : "Rialzarsi in fretta - vietato tremare" : Il ragazzo che non ha paura è pronto a un'altra sfida: 'Se tremi, in questo ruolo, sei destinato a fare passi indietro, non ad andare avanti'. Andrei Radu , ventidue anni da compiere il mese prossimo, ...

Serie A - Napoli-Genoa 1-1 : Mertens non basta - Radu esalta il Grifone : Il Napoli non è andato oltre l'1-1 in casa contro il Genoa nel posticipo della 31a giornata di Serie A, scontrandosi contro le parate di Radu nonostante la superiorità numerica per oltre un'ora per l'...