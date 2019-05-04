trash_italiano : MARIA IN MACCHINA E A ROMA NON C'È TRAFFICO. SE NON VI SEMBRA UN MIRACOLO QUESTO SIGNORI. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-05-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 19:50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CON RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. SU VIA DEL FORO ITALICO INCOLONNAMENTI DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI ALLA SALARIA VERSO VIA ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 19:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DA VIA TUSCOLANA ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. A MONTE MARIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NONMENTANA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DA VIA TUSCOLANA ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. A MONTE MARIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NONMENTANA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DA VIA TUSCOLANA ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. A MONTE MARIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 17:50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SUL RACCORDO ANULARE. CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA BUFALOTTA E SVINCOLO PRENESTINA. ALTRE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA ACILIA ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA. SUL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 17:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SUL RACCORDO ANULARE. CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. ALTRE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA ACILIA ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA. SUL ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 16:50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO TRA BUFALOTTA E ALLACCIAMENTO A24 IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA ALLACCIAMENTO Roma-FIUMICINO E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA VIA DI PORTONACCIO E RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA. SU ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 15:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA, IN CARREGGIATA OPPOSTA PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA. PONTINA IN CODA PER INCIDENTE TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI VALLERANELLO VERSO RACCORDO E PER LAVORI TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 15:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA, IN CARREGGIATA OPPOSTA PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA. PONTINA IN CODA PER INCIDENTE TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI VALLERANELLO VERSO RACCORDO E PER LAVORI TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A DOMANI. DOPO L’INTERVENTO ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A DOMANI. DOPO L’INTERVENTO ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ VENERDÌ 3 APRILE 2019 ORE 12.20 PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA DEL PIGNETO FRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI. IN ZONA EUR, PIù Traffico PREVISTO NEL TARDO POMERIGGIO PER UN CONCERTO AL PALAZZETTO DELLO SPORT. L’INIZIO DELLO SPETTACOLO è ALLE ORE 21:00, MENTRE L’APERTURA DEI CANCELLI è ALLE 19:00. DISAGI PER L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI. NEL QUARTIERE SAN LORENZO ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE. CIRCOLAZIONE ANCORA SOSTENUTA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA VIA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. TORNA GRADUALMENTE ALLA NORMALITÀ IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI SOLO TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CIRCOLAZIONE ANCORA PARTICOLARMENTE SOSTENUTA SULLA Roma-TERAMO DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. TORNA GRADUALMENTE ALLA NORMALITÀ IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI SOLO TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CIRCOLAZIONE ANCORA PARTICOLARMENTE SOSTENUTA SULLA Roma-TERAMO DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE ...