Napoli | uomo ucciso vicino a scuola davanti al nipotino | sette arresti

Terrore a Napoli - agguato tra la folla Bimba grave - uomo in fin di vita : Terrore a dove una poco prima delle 17.30 è avvenuta all'angolo tra e via Acquaviva, periferia orientale di Napoli . Un pregiudicato è in fin di vita. Colpite anche una donna e una bambina. L'uomo è ...

L’uomo del giorno - Ezequiel Lavezzi : l’ex attaccante del Napoli spegne 34 candeline : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi 3 maggio è Ezequiel Lavezzi, che compie 34 anni. Nato a Villa Gobernador Gálvez, in Argentina, il 3 maggio del 1985, “El Pocho” (soprannome datogli dal fratello in memoria del cane che Lavezzi aveva chiamato Pocholo) ha iniziato la sua carriera da professionista con la maglia dell’Estudiantes. Nel 2004 viene ...

Duomo di Napoli - vandali senza freni : strappata l'opera d'arte con la porta 'dorata' : Hanno scartato il grande portone di ingresso del Duomo come un cioccolatino spogliandolo di alcuni pezzi di un'opera d'arte montata solo qualche giorno prima di Pasqua. È accaduto l'altra notte, dopo ...

Uomo di 53 anni ucciso a Napoli con una coltellata. Fermato il figlio : Napoli, 27 apr., askanews, - A Napoli la polizia sta ancora indagando sulle cause che hanno portato alla morte di Vincenzo Cardone, il 53enne, incensurato, titolare di un supermercato ucciso con un ...

Sundas ci prova con il Napoli : “Messi l’uomo per il salto di qualità” : Con Cristiano Ronaldo alla Juventus, l’ottavo scudetto consecutivo conquistato dalla società di Andrea Agnelli e l’ennesima, quindi, annata fallimentare da parte del Napoli, sembra arrivato il momento per Aurelio De Laurentiis di optare per un salto tra le fila della sua squadra. Dopo l’approdo di Carlo Ancelotti che ha alzato l’asticella delle ambizioni e delle speranze non solo della società, ma anche della tifoseria ...

Per la Gazzetta l’uomo in più del Napoli contro l’Arsenal è Ancelotti : Se prima della partita della Juve i titoli erano tutti su Cristiano Ronaldo che varrebbe guidato la sua squadra alla vittoria, la Gazzetta dello sport oggi titola “Carletto pensaci tu”. Indicando Carlo Ancelotti come l’uomo in più in grado di portare il Napoli a compiere l’impresa di rimontare sull’Arsenal e approdare alle semifinali di Europa League. “Per uno come lui abituato a ben altre emozioni, le ...

Si accascia a terra durante Arsenal-Napoli - uomo muore davanti al figlio : A riportare la notizia è Cronaca Flegrea. Il personale del 118, allertato dai proprietari e dai clienti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo di cui non si conoscono le ...

Napoli - agguato di camorra : un uomo - con precedenti - freddato davanti al nipotino : Feroce omicidio di stampo camorristico davanti ad un asilo in un quartiere alla periferia della città. Nell'agguato è rimasto ferito anche il padre del piccolo, forse il vero obiettivo dei killer

