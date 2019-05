Fascisti a Predappio | il caporedattore del Tg3 Emilia Romagna si è dimesso

Rai - servizio sui neoFascisti a Predappio per Mussolini : bufera sul Tgr Emilia Romagna : Un servizio andato in onda nel telegiornale regionale della Rai dell'Emilia-Romagna sulla commemorazione della morte di Benito Mussolini, avvenuta a Predappio, paese natale del duce, ha suscitato...

Polemiche sulla Rai per il servizio del Tgr sui Fascisti a Predappio : l'a.d. Salini chiede chiarimenti : Diventa un caso il servizio del Tgr sui fascisti a Predappio in occasione delle celebrazioni fasciste a Predappio per l'anniversario della morte di Benito Mussolini, dopo l'affondo di Michele Anzaldi (Pd) e dopo la richiesta di chiarimenti dell'a.d. della Rai, Fabrizio Salini, che segue la vicenda con "profonda irritazione" e ha chiesto un'accurata relazione al direttore del Tgr Alessandro Casarin.sulla vicenda era intervenuto Michele Anzaldi, ...

Predappio - omaggio a Mussolini : 400 Fascisti in marcia/ Visita alla cripta del duce : omaggio a Mussolini, a Predappio 400 fascisti in marcia verso la cripta del duce: non solo nostalgici, il sindaco contrario 'fascismo di cartapesta'.