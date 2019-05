Camorra | agguato davanti asilo | arresti

corrieredellosport

(Di sabato 4 maggio 2019) ANSA, - NAPOLI, 4 MAG - E' in corso una vasta operazione di polizia e carabinieri nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, per l'esecuzione ...

patrik68133418 : RT @AnnaLeonardi1: A Viterbo 2fascisti stuprano una donna. A Manduria alcuni ragazzini uccidono un uomo. Oggi a #Napoli in un agguato di ca… - brunasaracco : RT @AnnaLeonardi1: A Viterbo 2fascisti stuprano una donna. A Manduria alcuni ragazzini uccidono un uomo. Oggi a #Napoli in un agguato di ca… - Franky3362 : RT @AnnaLeonardi1: A Viterbo 2fascisti stuprano una donna. A Manduria alcuni ragazzini uccidono un uomo. Oggi a #Napoli in un agguato di ca… -