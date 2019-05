Calcio | frasi Ranieri al vaglio procura Figc Rabbia Lazio

Allegri contro Adani : viva la lite in diretta tv che salva il Calcio italiano dalle frasi fatte (e dalla noia) : Uno è l’allenatore della Juventus, abituato a vincere e ad essere intoccabile, allergico alle critiche. L’altro è un ex calciatore, diventato prima apprezzato commentatore televisivo e poi trasformatosi nella caricatura di un commentatore televisivo, tra arzigogolate elucubrazioni tattiche che nessuno riesce a seguire e telecronache improbabili (quello della “Garra charrua”, per intenderci). Insieme sabato sera hanno dato vita a una memorabile ...