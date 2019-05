Briatore | reddito cittadinanza è una caz | creare posti lavoro

Briatore : "Reddito cittadinanza è una caz..." : 'Il reddito di cittadinanza è una cazzata' . Flavio Briatore boccia la misura voluta dal governo per favorire l'occupazione. A margine della 69esima assemblea di Federalberghi, afferma che 'ci ...

Non è l’Arena - Briatore sul governo : “Salvini ha fatto un gran lavoro sull’immigrazione”. E boccia il reddito di cittadinanza : A Non è l’Arena (La7) Flavio Briatore ha analizzato la situazione Italiana a livello lavorativo e imprenditoriale assieme a Massimo Giletti: “Salvini è un gran lavoratore, è il primo che ci ha messo le mani sull’immigrazione. Resta un problema enorme, la finanziaria, il costo del lavoro enorme e nessun investitore straniero vuole venire in Italia. La resa dei conti sarà fra 6 o 7 mesi”. Poi sul reddito di ...