MotoGP | GP Spagna 2019 | risultato prove libere 2 Ducati sugli scudi con

MotoGP - Prove libere 2 GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Petrucci e Dovizioso davanti a tutti - Valentino Rossi fatica : Danilo Petrucci ha firmato il miglior tempo nelle Prove libere 2 del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati ha stampato 1:37.909 e ha chiuso con 97 millesimi di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Andrea Dovizioso. Le Rosse di Borgo Panigale hanno brillato a Jerez e hanno avuto la meglio nei confronti di Cal Crutchlow e Marc Marquez, il Campione del Mondo è attardato di 0.238 con la sua Honda. Grandi ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : domani le qualifiche (4 maggio). Programma - orari e tv : Sabato 4 maggio si disputeranno le qualifiche del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica e verrà assegnata la pole position, si preannuncia grande spettacolo e grande battaglia tra i vari centauri che cercheranno di scattare il più avanti possibile sul tracciato di Jerez. La giornata si aprirà con due sessioni di prove libere, poi la Q1 che assegna due pass per la Q2 dove i ...

LIVE MotoGP - GP Spagna 2019 in DIRETTA : Dovizioso vuole avvicinarsi a Marquez - Rossi cerca la svolta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Si torna in pista dopo la sessione del mattino, i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per mettere a punto la propria moto ed effettuare i test di cui hanno bisogno con l’obiettivo di trovare il giusto set-up in vista delle qualifiche e della gara in programma nel weekend. Si inizia a fare sul serio nel corso del ...

MotoGP Spagna : tris iberico nelle FP1 - guida Marquez - Rossi attardato - : Marc Marquez con la sua Honda e una mescola dura al posteriore, segno che il campione del mondo in carica è gia a suo agio sul tracciato andaluso. Ma la notizia è che in seconda piazza c'è il suo ...

LIVE MotoGP - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Valentino Rossi e Dovizioso a caccia di Marquez : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Si torna in pista dopo la sessione del mattino, i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per mettere a punto la propria moto ed effettuare i test di cui hanno bisogno con l’obiettivo di trovare il giusto set-up in vista delle qualifiche e della gara in programma nel weekend. Si inizia a fare sul serio nel corso del ...

VIDEO GP Spagna MotoGP 2019 - nuovo asfalto a Jerez : ecco come cambia il circuito per la gara : Buona parte del tracciato di Jerez è stato riasfaltato in occasione del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend. Il circuito dell’Andalusia presenta dunque un nuovo manto stradale che i piloti dovranno cercare di studiare al meglio durante le prove libere per poi essere performanti in qualifica e in gara. Le novità più importanti riguardano soprattutto le curve 8 e 13, a essere rimasti intatti sono ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : risultato FP1. Marc Marquez precede un redivivo Lorenzo. Solo 18° Valentino Rossi : Marc Marquez detta subito legge nelle prove libere 1 del GP di Spagna 2019 che ha preso il via questa mattina a Jerez. Il campione del mondo della Honda, con il dente avvelenato dopo la caduta nel GP di Austin, ha realizzato il miglior tempo in 1’37″921. Il classe 1993 ha strabiliato sin da subito con un passo gara inavvicinabile per la concorrenza, peraltro montando una gomma hard al posteriore, apparsa di gran lunga la più ...

MotoGP - Prove libere1 GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez comanda davanti a Lorenzo e Viñales. Indietro Valentino Rossi : Si sono concluse poco fa le prime Prove libere del Gran Premio di Spagna per quel che riguarda la MotoGP. A tenerle in pugno è il padrone di casa per eccellenza, Marc Marquez, che con il tempo di 1’37″946 stacca tutti i suoi rivali, oltre a far segnare in continuazione ottimi tempi, lanciare chiari segnali ed essere l’unico a scendere sotto il muro dell’1’38”. I primi tre della classifica sono tutti spagnoli, ...

MotoGP – Terminate le prime libere del Gp di Spagna : Lorenzo sorprendente a Jerez - Valentino Rossi in difficoltà [TEMPI] : Marc Marquez è il più veloce della prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera, Lorenzo sorprendente in Spagna: Valentino Rossi in difficoltà E’ terminata la prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera, primo round europeo della stagione 2019 di MotoGp. Davanti al pubblico spagnolo si è concretizzata una speciale doppietta Honda al termine delle Fp1, con Marc Marquez in testa alla classifica dei ...

Diretta MotoGP/ Streaming video prove libere : prende il via la Fp1! - Gp Spagna 2019 - : Diretta Motogp Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Spagna 2019 Jerez: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio, oggi venerdì 3 maggio,.

LIVE MotoGP - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere 1 in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera i team lavoreranno per trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale sulle moto, pensando di ottimizzare la propria prestazione in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. Nella classe regina c’è grande attesa. Solitamente, nel primo impegno ...

MotoGP in tv - GP Spagna 2019 : prove libere su SKY e TV8. Orari - programma e streaming : C’è grande attesa tra gli appassionati di motori per il Gran Premio di Spagna 2019, quarta prova del Motomondiale che si disputerà da venerdì 3 a domenica 5 maggio sul circuito di Jerez de la Frontera. Il tracciato andaluso ospita il circus ininterrottamente a partire dal 1989 ed è stato teatro di duelli indimenticabili e di gare mozzafiato ricche di sorpassi e colpi di scena, in cui i padroni di casa iberici si sono quasi sempre imposti ...

LIVE MotoGP - GP Spagna 2019 in DIRETTA ed in streaming : orario d’inizio e come vederlo in tv. La guida completa su Sky e TV8 : Scatta ufficialmente il fine settimana del GP di Spagna 2019 del Motomondiale. A Jerez andrà in scena il quarto appuntamento della stagione, con Marc Marquez pronto a rifarsi dopo il ko di Austin contro Valentino Rossi, Maverick Vinales, Alex Rins ed il leader della classifica generale, Andrea Dovizioso. In Moto2 Lorenzo Baldassarri cercherà di tornare alla vittoria dopo la parentesi negativa texana, mentre in Moto3 i padroni di casa Masià e ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : programma - orari e tv delle prove libere di oggi (3 maggio) : oggi, venerdì 3 maggio, ci sarà il primo giorno di prove libere del GP di Spagna di MotoGP, quarto appuntamento del Mondiale 2019. Sul tracciato di Jerez de la Frontera nella classe regina si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche del sabato e della gara della domenica. Andrea Dovizioso, sulla Ducati, si presenta in vetta alla classifica del campionato, con tre punti di vantaggio su Valentino Rossi, cinque sullo spagnolo Alex ...