Lanciano una cane dalla scogliera, ridono e filmano tutto: ora è caccia ai responsabili

La polizia di Falmouth, in Cornovaglia, nel sud-ovest dell'Inghilterra, è sulle tracce dei balordi che hanno lanciato in mare un cagnolino, presumibilmente uno spaniel, dall’alto di una scogliera. Gli inquirenti stanno analizzando il video dell’ignobile gesto nel quale si vede una persona lanciare la povera bestia e poi ridere, soddisfatta, dell’azione appena compiuta. Il cane si agita prima di finire l'acqua. Il video mostra quindi la bestia che nuota verso la riva, anche se non è chiaro se riesca a raggiungere la spiaggia o meno.