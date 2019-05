Il Teatro San Carlo è un gioiello | non un ring della politica

3 maggio - "Rune di sangue" di Luigi Facchino - al Teatro Forma di Bari : Tra gli spettacoli prodotti ci sono la tragicommedia "Romeo e Giulietta" e "Anno 2035". Il primo lavoro è stato portato in scena nel 2010 al Festival Nazionale teatro Giovani "Premio De Blasiis" di ...

Teatro San Carlo - il bilancio in parità della Purchia : «Ma resta il nodo delle risorse» : Il sindaco va via per primo dal Teatro, il consiglio di indirizzo del San Carlo ha appena approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2018. Conti in pareggio, per l'undicesimo anno...

Napoli - scontri tra polizia e disoccupati davanti al Teatro Sannazaro in attesa di Zingaretti : Momenti di tensione all'esterno del teatro Sannazaro di Napoli, dove un gruppo di una trentina di disoccupati sta attuando un presidio in attesa dell'arrivo del leader del Pd Nicola...

Ravello Festival - presentata l'edizione 2019 - partnership con il Teatro San Carlo. Il programma completo. : La seconda serata, 23 luglio,, invece, guarda al tema dell'intelligenza artificiale e alla robotica, tra scienza e fantascienza. Il Ravello Festival si presenta quest'anno con una nuova identità ...

Teatro San Ferdinando - il buon esempio di un recupero all'americana : Da allora funziona a meraviglia: vi si tengono spettacoli che soltanto lì si possono vedere, e tutta la zona beneficia del continuo afflusso di gente in arrivo dall'intera area metropolitana di New ...

Arriva a Milano - al Teatro San Babila - "Ultimi" dei Beat Five : Protagonisti della performance, tratta da una storia vera, i Beat Five : quintetto vocale nato nel 2011, caratterizzato da una polifonia vocale che trasforma le loro esibizioni in spettacoli ...

Napoli - raid dei vandali al San Ferdinando : oltraggio al Teatro di Eduardo De Filippo : Bacheche di vetro in frantumi, lampioni rotti, panchine e alberi distrutti: ennesimo oltraggio con un raid vandalico a Pasqua contro il teatro San Ferdinando e piazza Eduardo De Filippo....

Torre Santa Susanna - Lecce - - Workshop di Teatro diretto e condotto dal Maestro Mario Scaletta : Mario Scaletta è diplomato all'Accademia Arte Drammatica Silvio d'Amico, insegnante presso il laboratorio teatrale di Gigi Proietti, autore e regista di notevoli spettacoli televisivi di Rai e ...

Mafia foggiana - Libera mette radici nel paese Teatro della strage del 2017 : nasce il presidio antimafia a San Marco in Lamis : Un seme, punto d’arrivo di un percorso iniziato nei giorni successivi alla strage che si consumò lungo la Pedegarganica il 9 agosto 2017 e allo stesso tempo l’inizio di un altro finalizzato a mettere in rete le associazioni attive sul territorio. A meno di due anni dai 4 morti ammazzati alle porte di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, il paese che pianse Luigi e Aurelio Luciani, i contadini caduti sotto i colpi di ...

Napoli - pranzo di Pasqua per i clochard al San Carlo : 'Il Teatro con i clochard' : clochard, uomini e donne in difficoltà, hanno trovato oggi - all'interno del salone degli specchi del teatro San Carlo - alcuni momenti di serenità ed un pasto caldo. Il tradizionale pranzo di Pasqua ...

Una “scandalosa” Madame Butterfly al Teatro San Carlo : la soprano in scena senza veli sul palco. Poi ci ripensa e fa ritirare le foto “hard” : Un bel dì vedremo… due bellissimi seni spuntare dal setoso kimono di Madame Butterfly. Insieme al parterre gremitissimo della Prima al San Carlo sono con il fiato sospeso aspettando l’ultima scena dell’atto primo, quando Madame si lascia scivolare con infinita grazia da geisha l’indumento, un attimo prima di concedersi al tenente Pinkerton. Il linguaggio del corpo è forte quanto la musica di Puccini. La tensione erotica/emotiva è alle ...

La «Madama Butterfly» di Ozpetek strega il Teatro San Carlo di Napoli : Piace e fa discutere la «Madama Butterfly» firmata da Ferzan Ozpetek. In un San Carlo stracolmo, in un'atmosfera piena di glamour, vip e politici come una prima di stagione,...

Pranzo di Pasqua per i senzatetto al Teatro San Carlo : NAPOLI. Anche quest'anno il Teatro di San Carlo apre le sue porte ai senzatetto e ai più bisognosi in occasione dell'ormai tradizionale "Pranzo di Pasqua" in programma mercoledì 17 aprile alle ore 13,...