“Il royal baby non è ancora nato” | una fonte reale smentisce le indiscrezioni sul figlio

(Di venerdì 3 maggio 2019) “No, ilnon ènato“. A rivelarlo è unaanonima dello staff dellaFamily che al Daily Mail ha smentito categoricamente che il primogenito del principe Harry e di Meghan Markle possa già essere nato in segreto. Certo, ormai è una questione di “giorni, forse ore”, ha precisato. Il termine annunciato per la gravidanza della duchessa del Sussex era stato indicato come fine aprile-inizio maggio, motivo per cui in molti pensano che il lieto evento sia già avvenuto ma venga tenuto segreto da Harry e Meghan, che non avevano nascosto di volere un po’ di privacy a riguardo.Proprio per questo motivo, il parto dovrebbe avvenire in casa, al Frogmore Cottage. Ma una squadra è già stata allertata: in caso di complicazioni, il Frimley Park Hospital è uno degli ospedali più vicini alla proprietà di Windsor. Con la coppia c’è anche la mamma di ...

