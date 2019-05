Femminicidio | Censis | “In un anno uccise 120 donne Di queste 92 sono state ammazzate dal

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019)120 letra il primo agosto 2017 e il 31 luglio 2018: di92in ambito familiare per mano del partner, dell’ex partner o di un altro familiare.questi i dati pubblicati dalsugli episodi di violenza di genere. Nei primi otto mesi del 2018, alle 2.977 violenze sessuali denunciate si aggiungono 10.204 denunce per maltrattamenti in famiglia, 8.718 denunce per percosse e 8.414 denunce per stalking. L’istituto di ricerca ha anche calcolato che, nell’ultimo decenniostati 48.377 i reati di violenza sessuale denunciati e in oltre il 90% dei casi la vittima era una donna. “L’unico dato positivo è che nell’ultimotutti questi reati tendono a diminuire, mentre aumentano leche si rivolgono alla rete dei centri antiviolenza: 49.152 nel 2017, con 29.227prese in carico dagli stessi centri”, ...

