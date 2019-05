Decreto sicurezza di Salvini | sulla retroattività la Cassazione ci ripensa

Migranti - Bologna smentisce il Decreto sicurezza. Salvini : "Il giudice si candidi e si faccia eleggere" : Se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il tribunale e si candidi con la sinistra' ha dichiarato Salvini. Parole contro cui si è scagliato il ...

Migranti - Bologna smentisce il Decreto sicurezza. Salvini : “Il giudice si candidi e si faccia eleggere” : È scontro aperto tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e i tribunali. Dopo la decisione di Firenze che ha obbligato il Comune di Scandicci a registrare come residente un richiedente asilo somalo, anche il giudice civile di Bologna è arrivato a una conclusione analoga nel caso di altri due richiedenti asilo. Sentenze che sconfessano il decre...

Matteo Salvini - i giudici calpestano il Decreto sicurezza e lui li asfalta : 'Sentenza vergognosa' : Se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le legge per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la sinistra. Ovviamente faremo ricorso contro questa sentenza, intanto invito ...

Matteo Salvini - i giudici calpestano il Decreto sicurezza e lui li asfalta : "Sentenza vergognosa" : I giudici del Tribunale di Bologna hanno accolto il ricorso di due stranieri che si sono visti rifiutare la richiesta di iscrizione all'anagrafe comunale, così come prescritto dal decreto sicurezza voluto e convertito in legge dal Parlamento. Secondo i giudici bolognesi, quindi, il Comune di Bologna

Il Tribunale di Bologna ha deciso che due richiedenti asilo possono iscriversi all’anagrafe - dopo che era stato loro negato per via del Decreto sicurezza : Il Tribunale civile di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo ai quali, per via del decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, era stata negata la possibilità di iscriversi all’anagrafe. Il Corriere della Sera scrive che i magistrati

Il Tribunale di Bologna ha deciso che due richiedenti asilo possono iscriversi all’anagrafe - dopo che era stato loro negata per via del Decreto sicurezza : Il Tribunale civile di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo ai quali, per via del decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, era stata negata la possibilità di iscriversi all’anagrafe. Il Corriere della Sera scrive che i magistrati

Decreto sicurezza e immigrazione - l'inganno delle parole : Il Decreto Sicurezza approvato dal governo include il taglio dei finanziamenti e la conseguente chiusura di molti dei centri di accoglienza per migranti attualmente operanti. L’ingresso in tali centri fa parte di un percorso strutturato che ha come fine la valutazione, da parte delle varie Commissioni Territoriali preposte, delle richieste di Permesso di soggiorno ricevute: una volta sbarcati tutti i migranti vengono incanalati in questo ...

Targhe estere - immatricolazione troppa lenta dopo il Decreto sicurezza : I rivenditori di automobili sono in crisi a causa dell’allungamento dei tempi di immatricolazione che a volte superano abbondantemente la soglia dei 30 giorni La nobile e giusta intenzione di mettere un freno ai furbetti delle Targhe estere – ovvero i residenti in Italia che utilizzavano vetture con targa straniera per pagare meno tasse e balzelli – si sta ritorcendo contro i rivenditori di automobili. Nel decreto sicurezza ...

Decreto sicurezza applicato per la prima volta su un finto sordo : Con un falso certificato regionale si fingeva sordo e chiedeva denaro ai passanti Girava per il centro storico, fingendosi sordo e mostrando a tutti un falso certificato regionale per persone non ...

Immigrazione - Bassetti : "Decreto sicurezza insufficiente - va rivisto e integrato" : Torture in Libia Nel corso della presentazione del Rapporto avvenuta al Teatro Argentina di Roma con la partecipazione del giornalista Giovanni Floris, è stato ricordato che nel 2018, nel mondo, sono ...

Il Decreto sicurezza ha già fatto aumentare gli immigrati irregolari : (foto: ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images) Secondo i suoi ideatori, il decreto sicurezza dovrebbe permettere una gestione migliore dell’immigrazione, impedendone il “business”. Per il momento però i dati dicono che non è così: da quando è entrata in vigore, una delle leggi maggiormente volute dal ministro dell’Interno Matteo Salvini ha visto aumentare il numero di stranieri irregolari di 40mila unità. Lo riporta l’Ispi, istituto di ricerca su ...

L'immigrato somalo che frega Matteo Salvini : annullato il Decreto sicurezza : Il tribunale di Firenze ha dato ragione a un richiedente asilo somalo , ospite di una centro di accoglienza di Scandicci , che aveva impugnato il decreto sicurezza perché si era visto negare l'...