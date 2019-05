USA | pompiere abusa di bimba di 8 anni | prova a giustificarsi ma viene arrestato

Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019) L'ennesimo drammatico episodio di violenza nei confronti di minorenni, si è verificata nei giorni scorsi negli Stati Uniti d'America, precisamente nello stato dell'Arizona. Michael William Palmatier, un vigile del fuoco di quarantotto, è stato posto agli arresti dalle forze dell'ordine per averto di una bambina di otto. L'uomo, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, hato anche ain maniera però del tutto assurda, spiegando di aver scambiato la bambina vittima degli abusi per una donna adulta e specificando che quel tipo di comportamento è scaturito dal fatto che in quel momento fosse molto ubriaco e dunque non troppo lucido in quell'esatto frangente. Adesso l'uomo è stato, proprio mentre si trovava in servizio alle porte di Phoenix, ed è stato accusato di pedofilia e sospettato di condotta sessuale con minore ed ...

