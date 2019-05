Riassunto del daytime di Amici18 del 02 05

Riassunto del daytime di Amici18 del 01/05 : La puntata del daytime di Amici 18 inizia con il risveglio dei ragazzi nelle casette, ma quello di Mameli è leggermente traumatico. Il cantante della Squadra Bianca non ha dormito molto perché preoccupato dalla sfida al televoto contro Valentina che dovrà affrontare sabato.Anche nei quotidiani esercizi di ginnastica in palestra non sembra particolarmente motivato. Tish è in sala prove con la vocal coach per prepararsi su due brani: “Empire ...

Alice attraverso lo specchio : trama - cast e Riassunto del film su Italia 1 : Alice attraverso lo specchio: trama, cast e riassunto del film su Italia 1 Alice attraverso lo specchio, tratto dal capolavoro di Lewis Carroll, è il sequel del film Alice in Wonderland. Il secondo capitolo, diretto da James Bobin, vede ancora una volta Mia Wasikowska nel ruolo dell’eroina dai boccoli biondi e dall’abito azzurro. La giovane Alice sarà chiamata a vivere una nuova entusiasmante avventura, ma la coraggiosa ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 30/04 : Il Riassunto del daytime di oggi di Amici inizia dopo la puntata le due squadre rientrano in casetta. Alberto è molto giù per l’uscita di Valentina, soprattutto non se l’aspettava, ed è sicuro che Loredana Bertè protesterà veementemente. Vincenzo è dello stesso parere. Tish dice di aver provato tantissime emozioni diverse in questa puntata, a partire da John Travolta, poi la mamma e infine l’eliminazione di Valentina. Tish dopo la puntata ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 30/04 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne parte con un recall della litigata tra Armando e Michele con la partecipazione (non) straordinaria di Barbara. Ora l’atmosfera è più rilassata, Tina, forse approfittando della mezza baraonda, si è ritirata dietro le quinte a fare merenda. In studio si parla di “chi è uscito con chi”: Simona col quarantasettenne Massimiliano il quale, nonostante sottolinei che è una donna ricca di ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 29/04 : La puntata di oggi del daytime di Amici 18 si apre con l’arrivo degli ospiti prima del quinto Serale: Irama, Arisa, Beppe Vessicchio, Luciano Cannito, Loredana Bertè, Vittorio Grigolo e Fabio Rovazzi raccontano le loro sensazioni prima dello show. Irama e Arisa nei giorni precedenti il Serale hanno raggiunto i cantanti di entrambe le squadre per le prove dei duetti. Arisa ha lavorato con Alberto consigliandolo anche sul suo look. Irama ha ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 29/04 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre con una Tina particolarmente vivace: la bionda opinionista grida al complotto, dice di avercela con i cameramen perché secondo lei usano dei filtri speciali per “migliorare” Gemma facendola ringiovanire come per magia, mentre nei suoi riguardi non è riservato lo stesso trattamento di favore: “Maria sembro sempre goffa! Io dal vivo non sono così!”, quest’ultima le spiega che a volte si ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 26/04 : Il Riassunto del daytime di Amici 18 parte con Rafael e Vincenzo sono in studio per lavorare alla prova comparata di danza classica seguiti dagli assistenti e da Giuliano Peparini. Tish e Giordana si alternano in sala canto col l‘assistente Raffaella per preparare i brani per la quinta puntata del Serale di Amici. Valentina incontra Giuliano Peparini per parlare del suo stato d’animo. Pensa di aver avuto pezzi che non tiravano fuori tutte le ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 26/04 : Il Riassunto della puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si riparte da Stefano e Barbara al centro dello studio, si discuteva dell’atteggiamento del primo, piuttosto attivo nei confronti delle esponenti del parterre femminile, ma sempre attento nel precisare che si tratta di semplice amicizia. In realtà, da quello che racconta Simona, nei messaggi inviatele mentre lei era a cena con Daniele, sembrava quasi geloso ma lui nega che sia ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 25/04 : Il Riassunto della daytime di Amici 18 parte con Giordana e Alberto che scoprono quali sono gli ospiti con cui duetteranno durante la quinta puntata del Serale di Amici: Arisa e Irama. Vincenzo, Rafael e Umberto stanno preparando la coreografia di Hip Hop per la sfida lanciata dal ballerino della Squadra Blu a Loredana Bertè per dimostrare la sua versatilità. I ragazzi di entrambe le squadre ricevono sei nuovi brani nel lettore mp3 senza una ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 24/04 : La puntata del daytime di Amici 18 di oggi si apre con l’inizio della giornata per i ragazzi della Squadra Bianca: palestra e Mameli è un po’ in difficoltà. Loredana Bertè manda un video sia a Umberto che a Valentina. Trova entrambi sicuramente talentuosi ma ripetitivi e troppo legati al loro stile. Vorrebbe vederli in qualcosa che non appartiene loro. Per Umberto ipotizza una coreografia di Bob Fosse. Umberto, anche se pensa di aver dimostrato ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 24/04 : Il Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne di oggi parte dalle immagini del finale della puntata di ieri, l’esterna di Giulia e Giulio nella quale lui tenta più volte di baciare la tronista, ma senza successo. Oggi in studio Giulia dice di essere stata bene con lui e, rispetto al bacio non dato, specifica che forse il ragazzo dovrà corteggiarla ancora un po’ perché ciò accada. La prima esterna del giorno è quella tra Giulia ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 23/04 : Il Riassunto della puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si apre con Maria che parla di una puntata particolare: invece del consueto ingresso dei tronisti si parte con quello delle corteggiatrici di Andrea: Natalia, Giorgia, Muriel e Klaudia. Così ha deciso la conduttrice dopo aver visto quanto successo in quei due giorni nei quali il tronista è rimasto nella “casona” dietro gli studi, in attesa delle visite eventuali delle ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 23/04 : La puntata del daytime di Amici 18 si apre con le due squadre che tornano nelle rispettive casette una volta finita la puntata del Serale. Giordana è contenta per le sorprese ricevute, la madre e il disco e anche per il livello delle sue performance. Mameli pensa che la sfida tra lui e Alvis è stata bella. Valentina è dispiaciuta per aver perso contro Giordana con la coreografia sui tacchi “Moulin Rouge”. Umberto ancora non si capacita di aver ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 22/04 : La puntata del daytime di Amici 18 si apre con l’arrivo degli ospiti prima della quarta puntata del Serale: Luciano Cannito, Beppe Vessicchio, Loredana Bertè, Ricky Martin, Umberto Tozzi e Raf esprimono le loro impressioni ed aspettative. Prima del Serale Raf e Umberto Tozzi raggiungono i cantanti delle due squadre per le prove dei duetti. Tozzi prova “Tu” e “Gloria” con Tish e Umberto. Raf prova “Battito animale”, “Ti pretendo” e “Infinito” ...