TelevideoRai101 : Parigi, Mattarella celebra Leonardo - contribuenti : Il viaggio di Mattarella a Parigi per ricucire con la Francia - curiositynews1 : Il viaggio di Mattarella a Parigi per ricucire con la Francia -

Il capo dello Stato arriverà aoggi e con Macron celebrerà i 500 anni dalla morte diDa Vinci. L'incontro che dovrebbe peraltro precedere un bilaterale, sempre nella capitale francese, previsto per giugno. E non è un caso che l'inquilino del Colle,benché non si tratti di una visita di Stato, abbia deciso di recarsi a Notre-Dame prima dellezioni che si svolgeranno al castello di Amboise e in quello di Chambord.visiterà oggi la cattedrale in forma privata e blindatissima.(Di giovedì 2 maggio 2019)