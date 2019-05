Palermo delle Donne | un mese di eventi | manifestazioni e mostre urbane

I palombari della Marina Militare italiana distruggono 52 ordigni della seconda guerra mondiale al largo delle acque di Palermo : Roberto Chifari Segnalati da un apneista durante un’immersione sportiva ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, sono stati neutralizzati dalla Marina Militare 52 ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale I palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una ...

Svelati i misteri delle mummie dei Cappuccini di Palermo : viaggio in uno dei luoghi più suggestivi del mondo : Molto più che una guida, un vero e proprio viaggio attraverso uno dei luoghi più suggestivi del mondo: le catacombe dei Cappuccini di Palermo. A raccontarle è il conservatore e il massimo studioso del sito, il paleopatologo Dario Piombino-Mascali, docente di antropologia forense UniMe e autore del volume “Le catacombe dei Cappuccini. Guida storico-scientifica” (Kalòs edizioni), che verrà presentato venerdì 3 maggio alle ore ...

Palermo - accordo con Arkus Network per la cessione del 100% delle quote societarie : C’e’ l’accordo per la cessione del Palermo alla società Arkus Network. L’intesa verrà perfezionata la prossima settimana. La società si occupa anche di turismo di lusso. Ad annunciarlo è stato lo stesso Palermo con una nota: “L’U.S. Città di Palermo, per conto dell’amministratore delegato del club Daniela De Angeli e Arkus Network Srl con il legale rappresentante della società Walter Tuttolomondo, ...

Venerdì Santo a Palermo - oggi è il giorno delle processioni : niente Ztl. Ecco gli orari e le strade : Entrano nel vivo le celebrazioni religiose della Santa Pasqua. oggi il Venerd Santo, giorno delle processioni e di grande devozione popolare. Sono una trentina le manifestazioni religiose in giro per ...

Gazzetta - 'Il Palermo conta su Falletti - l'uomo gol delle trasferte' - : 'Il Palermo conta su Falletti' . E' il trequartista uruguaiano il volto, ed il tema, scelti dall'edizione siciliana della Gazzetta dello Sport per fare il punto sulla trasferta di Benevento, con i rosa che avranno nuovamente a disposizione un giocatore rivelatosi decisivo lontano dal Barbera. Come sottolineato da Giovanni Di Marco, l'...

Terremoto in Sicilia - due scosse al largo delle Eolie : avvertite anche a Palermo e Messina : È rispettivamente di 3.5 e 3.8 la magnitudo delle due scosse di Terremoto verificatesi in sequena questa notte al largo delle Isole Eolie in Sicilia: il sisma è stato avvertito fino a Palermo e Messina, dove molte persone sono state bruscamente svegliate mentre dormivano. Paura sui social network ma nessun danno.Continua a leggere

Due pentiti svelano come funziona la mafia delle "confraternite nigeriane". Tredici fermi a Palermo : I 13 arresti che hanno scalfito la piramide di "Cosa nostra" nigeriana vanno ad intaccare un'organizzazione verticistica e piramidale, molto simile alle organizzazioni criminali italiane. La confraternita Eiye operava a Ballarò, quartiere storico di Palermo, gestendo il racket locale di tratta e prostituzione. La scoperta degli inquirenti è stata quella di una serie di riti che coinvolgevano i vari affiliati, tra cui quello di ...

Palermo - ragazzina racconta tutto all’insegnante : zio orco abusava delle nipotine : Gli atteggiamenti della minore a scuola hanno spinto le sue compagne di classe ad affrontare il problema fino alle drammatiche rivelazioni a una insegnante. I suoi racconti hanno portato a scoprire gli abusi subiti anche dalle altre due ragazzine e infine all'arresto dell'uomo, un 36enne incensurato.Continua a leggere

Ambiente : 'Volontari per Natura' a Palermo - al fiume Oreto i campionamenti delle acque : Palermo, 2 apr. (AdnKronos) - Nell'ambito del progetto nazionale “Volontari per Natura”, questa mattina, gli studenti dell'IISS Ernesto Ascione di Palermo faranno dei campionamenti in diversi punti del fiume Oreto, a Palermo, per le analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque. La giornata

Conferenza delle Regioni : 18 milioni per Palermo - Catania e Messina : La Conferenza delle Regioni, alla quale era presente l'assessore regionale Gaetano Armao ha stanziato 18 milioni di euro per le città metropolitane

Famiglia : Palermo - a Palazzo delle Aquile sventola bandiera Arcobaleno (2) : (AdnKronos) - "Al congresso di Verona le famiglie presenti saranno tante e tra le tante anche le nostre che come sempre non si trincerano dietro ad ideologie d’interesse piuttosto si aprono al confronto democratico e civile - sottolinea Daniela Danna, rappresentante delle famiglie Arcobaleno - E' be

Famiglia : Palermo - a Palazzo delle Aquile sventola bandiera Arcobaleno : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - Una bandiera Arcobaleno sventola da oggi pomeriggio sulla facciata di Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo. A deciderlo è stato il sindaco Leoluca Orlando che ha così accolto la proposta arrivata da diverse associazioni a livello nazionale, in concomitanza

“Panini Tour” - torna l’invasione delle figurine dei calciatori : tappa a Palermo : torna nel prossimo weekend a Palermo il “Panini Tour Up! 2019”. La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “calciatori 2018-2019” dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 30 marzo presso la filiale di Intesa Sanpaolo di Via Mariano Stabile, 152 (dalle ore 10 alle 18). Dopo il grande successo dello scorso anno, è stata confermata infatti la partnership strategica tra Panini e il gruppo Intesa Sanpaolo, che ...

Azzizzart a Palermo : seconda giornata ecologista per la pulizia delle spiagge : Secondo appuntamento, a Palermo, per la pulizia del litorale di Romagnolo. A condurre le operazioni, nuovamente i volontari dell'associazione Azzizzart, che armati di attrezzature, hanno continuato la loro opera di bonifica, in una zona che richiedeva già da tempo continui lavori di pulizia e manutenzione. Purtroppo il degrado era giunto a tal punto da compromettere quasi interamente la fruibilità e bellezza del luogo, ma grazie ai volontari, la ...