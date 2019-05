Milan | arrivano le scuse di Bakayoko

Milan - arrivano i guai : deferimento da parte dell’Uefa [IL COMUNICATO] : Possibili guai in vista per il Milan: tramite una nota di pochi minuti fa, infatti, la Uefa ha comunicato di aver deferito il club rossonero per non aver rispettato il pareggio di bilancio nella stagione 2018/19 e riguardante gli esercizi terminati nel 2016, 2017 e 2018. Ecco, di seguito, il comunicato: “La Camera di Investigazione dell’Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha comunicato la decisione di deferire il ...