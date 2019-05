Migranti | Salvini | felice di vedere come Orban in Ungheria contrasta i clandestini - Sky

“Uno - nessuno e centomila” - Salvini e la politica sui Migranti : Scrivo gialli (come purtroppo non tutti sanno, se no sarei ricco) ed è questo il titolo che darei alla vicenda se riuscissi a tirarne fuori un thriller. Certo che il mistero non manca. Ci avevano detto che in Italia c’erano 500.000 – forse addirittura 600.000 – migranti irregolari, un numero che ha fatto colpo sulla gente. Da quel numerone era scaturito il giuramento elettorale di Salvini di rimpatriarli tutti con un massiccio piano ...

Conte - Salvini - Di Maio insieme a Tunisi per parlare di Migranti e Libia. E in aereo trattare su Siri : Prima occasione di disgelo tra gli azionisti di governo. Hanno trattato il destino del sottosegretario leghista, con il quale ieri sera il premier ha avuto un lungo faccia a faccia che non ha sciolto ...

Migranti - madri adottive a Salvini : “Mio figlio bambino ‘confezionato’ dall’Africa sostituirà il suo odio con l’umanità” : “Mio figlio si chiama Leonardo, ‘confezionato’ dall’Africa e arrivato su un barcone quando aveva pochi mesi di vita”. Inizia così il videomessaggio registrato da Maria Elena Poderati, vicepresidente di Mamme per la pelle e indirizzato al ministro dell’Interno Matteo Salvini. L’associazione, che raccoglie famiglie adottive di tutta Italia, ha voluto mostrare i volti dei tanti bambini di origine africana ...

Migranti : Salvini - "In arrivo 150 persone che fuggono da guerra - porte spalancate" : "Oggi arrivano 150 uomini e donne in aereo dalla Libia, in fuga dalla guerra, con un corridoio umanitario organizzato dal ministero dell'Interno perché è così che si arriva in Italia". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura a Milano. "Si sta lavorando da qualche mese - ha aggiunto Salvini - ed è la riprova del fatto che le porte dell'Italia sono spalancate per donne e bambini, ...

Sicilia - Salvini a Toninelli : “Non è possibile - stesse strade da 70 anni”. Su Migranti : “Io processato? Ne sarò orgoglioso” : Monito del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al titolare del dicastero delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, durante il suo comizio elettorale a Gela per per sostenere il candidato sindaco della Lega, Giuseppe Spata. “All’amico e collega ministro Toninelli – afferma Salvini – dico rispettosamente e nell’orecchio che non è possibile che ci siano strade in Sicilia che sono le stesse da 70 anni. Devi avere ...

Rogo nel ghetto dei Migranti : morto un ragazzo di 26 anni Salvini : 'Eliminare grandi insediamenti' : Rogo la scorsa notte in una baracca del ghetto di Borgo Mezzanone, agglomerato abusivo l'agglomerato abusivo sorto a pochi chilometri da . Un cittadino straniero è morto. Le cause del Rogo non sono ...

Migranti : Orlando - 'Salvini ossessionato da Palermo" : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - "A Palermo tutti sono palermitani! Credo che Salvini continui ad essere ossessionato da quel che accade a Palermo perché la nostra città, dichiarata dall'Istat quella più sicura d'Italia secondo i dati del Viminale, conferma che la vera sicurezza si ottiene con il rico

Migranti - il rebus degli irregolari Salvini : ecco perché sono solo 90 mila : Secondo l'Ispi, l'Istituto per gli studi di politica internazionale, il decreto sicurezza di Salvini farà aumentare di 140 mila gli irregolari in Italia: tutti quelli, cioè, usciti dai Cara senza più ...

Migranti : Salvini - 'i regolari sono miei fratelli e mie sorelle' : Caltanissetta, 25 apr. (AdnKronos) - "Gli immigrati regolari e perbene sono mie sorelle e miei fratelli, perché nel 2019 non si distinguono le persone per il colore della pelle". Così Matteo Salvino in chiusura del suo comizio a Caltanissetta.

Migranti : Salvini - 'mi alzo ogni mattina per difendere sicurezza da nuovi occupanti' : Caltanissetta, 25 apr. (AdnKronos) - "Io onoro chi ha dato la vita per il tricolore e da ministro mi alzo la mattina per difendere la sicurezza di questo paese dai nuovi occupanti, non doveva passare lo straniero allora né passerà oggi". Così Matteo Salvini a Caltanissetta.

Migranti : Salvini - 'Prima gli italiani - chi la pensa in maniera diversa voti M5S' : Caltanissetta, 25 apr. (AdnKronos) - "Se ho un pezzo di pane e mio figlio ha fame io sfamo mio figlio o il condominio del vicino? Prima un sindaco pensa ai cittadini di Caltanissetta e poi pensa al resto del mondo. Chi la pensa in maniera diversa vota il M5S o a sinistra". Così Matteo Salvini a Calt

**Migranti : Salvini a contestatori - 'Se amate i clandestini manteneteli voi'** : Caltanissetta, 25 apr. (AdnKronos) - "Se amate i clandestini lasciatemi il conto corrente e il codice fiscale e li mantenete voi". Così, il leader della Lega Matteo Salvini rivolgendosi dal palco di Caltanissetta a un gruppo di contestatori.

Migranti - l'Italia supera la Francia per le concessioni d'asilo : seconda in Europa | Salvini : "Qui non arriva più nessuno" | Di Maio : "Devi fare di più sui rimpatri" : Il vicepremier pentastellato incalza il leghista: "E' bello fare i sovranisti con le frontiere degli italiani, come fanno nei Paesi dell'Est".