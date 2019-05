Incendi boschivi nel Cilento | nei guai un 28enne

Incendi boschivi in Piemonte : revocato lo stato di massima pericolosità : A partire da domani, 10 aprile, il Settore protezione civile e antIncendi boschivi della Regione Piemonte ha revocato lo stato di massima pericolosità per Incendi boschivi su tutto il territorio. La decisione è stata assunta sulla base del quadro della situazione meteorologica in atto e prevista dal Centro funzionale Arpa Piemonte. L'articolo Incendi boschivi in Piemonte: revocato lo stato di massima pericolosità sembra essere il primo su Meteo ...

Gli Incendi boschivi che hanno interessato la provincia di Torino purtroppo lasceranno grandi perdite al nostro patrimonio naturale. La sorte peggiore colpirà gli alberi dell riserva Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte, patrimonio Unesco dal 2003, devastata la scorsa settimana dalle fiamme. La sentenza degli esperti non lascia scampo: il patrimonio arboreo dei boschi del promontorio di Belmonte verrà ridotto drasticamente.

55 Incendi boschivi nel cuneese da inizio 2019 : permane lo stato di massima pericolosità in Piemonte : Nonostante infatti una decisiva politica di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, che ha portato all'approvazione della legge regionale n. 15 del 2018, è ancora alto il numero di incendi ...

Un vero e proprio trimestre nero in Piemonte per quanto riguarda gli Incendi boschivi, che dall'inizio dell'anno sono stati 341, una media di quasi 4 al giorno. Situazione che ha visto impegnati 4.032 volontari del Corpo Volontari AntIncendi boschivi del Piemonte (AIB) e 1285 mezzi. Questo è quanto reso noto nel bilancio parziale dalla Regione Piemonte che ha prolungato il divieto di bruciare in campo i residui vegetali e dichiarato

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare un vasto Incendio a Grottammare (Ascoli Piceno): le fiamme sono divampate in un bosco lungo la strada Cuprense. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, costringendo ad evacuazioni temporanee ed in via precauzionale: i residenti sono poi rientrati quando l'Incendio è stato domato. Nell'intervento impegnate squadre dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno, San Benedetto e

"Viste le contingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali – afferma Gianpaolo Bottacin, Assessore regionale all'ambiente e alla Protezione Civile del Veneto – è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli Incendi boschivi per i territori comunali a rischio delle province di Padova, Rovigo e Venezia. Questo ad integrazione di quanto già dichiarato in data 1 marzo 2019".

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un avviso di elevata criticità (codice rosso) per rischio incendio boschivo, dalle ore 12 di oggi, martedì 26 marzo, e fino al prossimo aggiornamento, su Valchiavenna (So), Alpi Centrali (So), Verbano (Va) e Lario (Co-Lc), Brembo (Bg) e Alto Serio-Scalve (Bg) e di criticità moderata (codice arancione)sull'Alta Valtellina (So) e Valcamonica (Bs). Rimane la criticità

"Viste le contingenti condizionimeteo-climatiche e vegetazionali – spiega Gianpaolo Bottacin, assessore regionale all'ambiente e alla Protezione Civile – è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio delle province di Padova, Rovigo e Venezia. Questo ad integrazione di quanto già dichiarato in data 1 marzo 2019″.

Un segnale positivo quello che proviene dal primo rapporto nazionale sullo stato delle Foreste e del settore forestale realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari: le Foreste italiane risultano in costante crescita a discapito delle superfici agricole. I boschi che in Italia ricoprono il 36,4% della superficie nazionale con 10,9 milioni di ettari hanno subito un aumento del 72,6% dal 1936 al 2015, e del 4,9% dal 2005 al 2015:

A causa di Incendi boschivi che da 2 giorni interessano l'area, i vigili del fuoco hanno evacuato in via precauzionale alcune abitazioni a Givoletto, nel Torinese. Nello stesso comune di Givoletto, a Cafasse e Corio operano due Unità di Comando avanzato con due funzionari, numerose Squadre di Vigili del Fuoco e Volontari Aib.