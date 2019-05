Yeti | l’esercito indiano su Twitter | “Rintracciate le impronte” L’ironia sui social | “È

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2019) “Per la prima volta una spedizione militare in alta montagna ha rintracciato impronte del mitico animale-nel campo base del Makalu”, la quinta vetta più alta del mondo: questo tweet, lanciato il 29 aprile dall’account ufficiale del, ha suscitato non poteva non suscitare le reazioni di follower. Il messaggio era accompagnato da due foto delle tracce lasciate sulla neve dal misterioso quanto mitico essere himalaiano. Il post dei soldati precisava che le impronte, che misurano dagli 81 ai 38 centimetri, sono state individuate il 9 aprile, e che, prima d’ora, loera stato avvistato solo nel parco nazionale del Makalu-Barun, in Nepal.For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast ‘’ measuring 32×15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive ...

