Gli errori scientifici di He Jiankui | che ha modificato geneticamente due bambine

SPILLO/ Province - il dibattito da stadio che dimentica Gli errori di Delrio : Si torna a parlare di Province, ma nel modo sbagliato. Senza cioè valutare i risultati della riforma che è già stata fatta da Delrio

"Il terrorismo prosperò grazie a chi diceva : compagni che sbaGliano" : Arriva in libreria questa settimana il libro dello storico Gianni Oliva intitolato Anni di piombo e di tritolo (Mondadori, pagg. 408, euro 24): ripercorre tutto il periodo in cui in Italia ha imperversato il terrorismo ed esce poco prima del 9 maggio, giornata dedicata alle vittime della violenza di quegli anni, spesso dimenticate dai media e dalla politica. In queste settimane il Giornale ha ripetutamente insistito sul tema della necessità di ...

Ilva - lettera aperta al ministro Costa : 'M5s ammetta Gli errori - Di Maio ha fatto propaganda' : Se non si ammettono i propri errori, il rischio è quello di trasformare la politica in un credo dogmatico che difende la propria infallibilità anche contro l'evidenza della scienza e dei dati, come ...

Ilva - lettera aperta al ministro Costa : ‘M5s ammetta Gli errori - Di Maio ha fatto propaganda’ : Signor ministro, le scrivo dopo aver letto con stupore il suo post del 28 aprile scorso su Facebook sulle emissioni dello stabilimento siderurgico gestito da ArcelorMittal in cui lei dice di voler “fare chiarezza sui numeri diffusi in queste settimane”. Queste le sue parole: “È stato detto che la riduzione del 20% delle emissioni inquinanti annunciata con il passaggio ad Arcelor Mittal non sarebbe vera: è chiaro che tale ...

Formula 1 - Baku - dietro il record Mercedes non solo Gli errori Ferrari : Dalle parole ai fatti. Da un nascondino figlio anche di una precisa tattica, alla riscossa che porta al nuovo record di doppiette, quattro, a inizio campionato. La Mercedes si schermisce nelle ...

Gli errori di Macron in Europa : “Il summit europeo della scorsa settimana poteva sembrare un caso singolare in cui Emmanuel Macron si è trovato isolato in Europa”, scrive Shahin Vallée, un economista francese ed ex consigliere di Macron: “Invece, è stata l’ennesima prova che la strategia europea del presidente francese va ripensat

L'Ascoli si fa rimontare due gol a Cittadella - la Cremonese sfrutta Gli errori del Foggia : Il Cittadella resta appaiato al Perugia, una delle due sarebbe fuori dai playoff, e incombe anche la Cremonese, con l'1-0 al Foggia. Il 2-2 del Tombolato impedisce alL'Ascoli di riprendere proprio i ...

'I terroristi non sanno chi hanno ucciso : mio fiGlio era una mente brillante - voleva sconfiggere l'Alzheimer' : I terroristi non sapevano cosa stessero uccidendo, ma il mondo dovrebbe sapere chi ha perso", dice Arrow, che aveva sentito il figlio meno di un'ora prima della sua morte, mentre era in fila nell'...

"I terroristi non sanno chi hanno ucciso : mio fiGlio era una mente brillante - voleva sconfiggere l'Alzheimer" : "Non so cosa passi per la mente di un terrorista, ma sono sicuro che non hanno idea di cosa hanno tolto al mondo: una mente brillante, un futuro neuroscienziato, che invece non arriverà a festeggiare il suo dodicesimo compleanno". Parla così il padre dell'undicenne Kieran Shafritz de Zoysa, una delle oltre 300 persone uccise negli attentati di Pasqua in Sri Lanka. Alexander Arrow ha ricordato il figlio in un'intervista ...

L’inglese al lavoro? Ecco Gli errori che fanno (quasi) tutti : Parlare inglese, gli errori da non fareParlare inglese, gli errori da non fareParlare inglese, gli errori da non fareParlare inglese, gli errori da non fareParlare inglese, gli errori da non fareMa valigie si scrive con la «i» o senza? I dubbi linguistici sono all’ordine del giorno per tutti noi, se poi dobbiamo parlare un’altra lingua, il problema si fa ancora più arduo. L’inglese è ormai, o almeno dovrebbe esserlo, una seconda lingua anche per ...

Il governo dello Sri Lanka ha accusato un gruppo terrorista locale per Gli attentati di domenica : Il bilancio dei morti nelle otto esplosioni in chiese e alberghi è salito a 290, e ci sono almeno 500 feriti

Sri Lanka - esplosioni in chiese e hotel : 185 morti. «È terrorismo - identificati i colpevoli» - continuano Gli attacchi : Una Pasqua di sangue nello Sri Lanka. Sei esplosioni simultanee si sono verificate durante la mattinata in chiese e hotel della capitale Colombo e della città di Negombo, provocando ? al...

Attentato a Pasqua 2019/ Allerta terrorismo Isis : Roma sorveGliata - attacco Sri Lanka : Attentato Pasqua 2019, Allerta terrorismo Isis: Roma sorvegliata speciale, precedenti e piani per prevenire attacchi. Ma ce n'è già stato uno in Sri Lanka.

Irlanda del Nord - una giornalista morta neGli scontri : è tornato il terrorismo? : Era il venerdì santo di 21 anni fa. Il 10 aprile del 1998 venivano siglati quegli accordi che avrebbero messo fine a trent’anni di terrore e terrorismo, attentati e scontri fra l’Ira (Irish Republican Army) e il governo di Londra, fra gli indipendentisti repubblicani dell’Irlanda del Nord e gli unionisti che volevano e vogliono restare nel Regno Unito. Quelle battaglie per le strade sono ritornate in questa Pasqua e hanno già fatto una vittima: ...