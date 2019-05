Buon compleanno | Darijo!

Buon compleanno Aba Cercato - Ricky Tognazzi - Leonardo Bonucci… : Buon compleanno Aba Cercato , Ricky Tognazzi , Leonardo Bonucci… …Elio Zamuto, Andrea Degortes (Aceto), Luigi Perrone, Mario Aldo Montano, Carlo Lucherini, Ermete Realacci, Roby Facchinetti, Claudio Golinelli, Oliver Bierhof, Christian Manfredini, Mauro Bergamasco, Violante Placido… Oggi 1° maggio compiono gli anni: Savino Mosca, ex calciatore; Adelchi Brach, ex calciatore; Pietro Nuti, attore; Virgilio Gaito, avvocato; Mario Pinzauti, regista, ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Simone Barone - impresa storica per l’ex centrocampista : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘Rubrica’ L’uomo del giorno , oggi è il compleanno dell’ex centrocampista Simone Barone . Ottima carriera da calciatore, esperienze soprattutto con Chievo, Parma, Palermo, Torino Cagliari e Livorno. Ma l’ impresa più grande è stata soprattutto quella con la maglia della Nazionale, Barone infatti è campione de Mondo, è stato protagonista nello storico mondiale in ...

Buon compleanno Adriana Asti - Alessandro Barbero… : Buon Compleanno Adriana Asti , Alessandro Barbero… …Alan Friedman, Carlo XVI Gustavo, Giuseppe Sannino, Salvatore Matarrese, Giuseppe Culicchia, Simone Barone, Cristian Raimondi, Piero Cardano, Michael Cadeddu, Francesca Macrì, Massimo Chessa, Stefano Giacomelli… Oggi 30 aprile compiono gli anni: Armando Barducci, ex ciclista; Giuseppe Mancuso, politico, avvocato; Gianlorenzo Pacini, traduttore, saggista; Piero Cazzaniga, ex calciatore; Adriana ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Fabio Liverani - ad un passo da una promozione storica : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno , oggi è il turno di Fabio Liverani , allenatore del Lecce. E’ di poche ore fa la vittoria nello scontro diretto per la promozione contro il Brescia, adesso per il salto di categoria sembra proprio questione di tempo, merito dell’allenatore che ha trasformato la squadra da quando è arrivato a Lecce. Dopo una Buon a carriera da allenatore (esperienze ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Diego Pablo Simeone - carattere come pochi : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘Rubrica’ l’Uomo del giorno, oggi è il turno di Diego Pablo Simeone, compleanno per l’allenatore dell’Atletico Madrid. E’ stato protagonista anche come calciatore vincendo un campionato spagnolo, una coppa del Re, un campionato italiano, una coppa Italia, una supercoppa Italiana, una Coppa Uefa ed una supercoppa Uefa. Poi la carriera da allenatore, ha ...